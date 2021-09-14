За дві доби на Донбасі загинуло двоє бійців ЗСУ: що відомо про загиблих (фото)

У Валентина Чепурного за день до обстрілу закінчився контракт із армією, а у Дем'яна Данилова вдома залишилася мати і п'ятеро братів і сестер.

У зоні проведення Операції об'єднаних сил загинуло двоє бійців 12 і 13 вересня. Валентин Чепурний загинув на наступний день після завершення контракту з ЗСУ. А Дем'ян Данилов загинув від кулі ворога. Про це повідомляє фонд "Повернись живим".

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За уточненими даними, 12 вересня загинув Валентин Чепурний. 11 вересня у нього завершився контракт. Він зайшов попрощатися з бійцями і забрати особисті речі. У цей момент проросійські бойовики почали мінометний обстріл із 120-мм мінометів. Повідомляється, що Чепурний разом із трьома побратимами кинулися в укриття. Не встигнувши забігти в укриття, міна вибухнула поруч із ними. Троє військових отримали осколкові поранення ніг, але основний удар припав на Валентина. Важкі травми виявилися несумісними з життям.

13 вересня загинув старший солдат Дем'ян Данилов із 57 бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Ворожа куля вразила бійця на позиціях в Новоайдарівському районі Луганської області. Загиблому військовослужбовцю було 24 роки. У нього залишилася мати і п'ять братів і сестер.

За вересень 2021 року в російсько-українській війні загинуло п'ятеро українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня Військовослужбовець ЗСУ — загинув 11 вересня Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня. Дем'ян Данилов (1997 року народження) — загинув 13 вересня.

Нагадаємо, з 11 по 12 вересня в зоні ООС через обстріли загинуло троє військових.

Раніше секретар РНБО Данилов заявляв, що українські військові можуть звільнити ОРДЛО, але для цього потрібен наказ Зеленського. Також це понесе за собою втрати мирного населення.