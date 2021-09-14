За двое суток на Донбассе погибло двое бойцов ВСУ: что известно о погибших (фото)

У Валентина Чепурного за день до обстрела закончился контракт с армией, а у Демьяна Данилова дома осталась мать и пятеро братьев и сестер.

В зоне проведения Операции объединенных сил погибло двое бойцов 12 и 13 сентября. Валентин Чепурный погиб на следующий день после завершения контракта с ВСУ. А Демьян Данилов погиб от пули врага. Об этом сообщает фонд "Повернись живим".

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По уточненным данным, 12 сентября погиб Валентин Чепурный. 11 сентября у него завершился контракт. Он зашел попрощаться с бойцами и забрать личные вещи. В этот момент пророссийские боевики начали минометный обстрел из 120-мм минометов. Сообщается, что Чепурный вместе с тремя побратимами бросились в укрытие. Не успев забежать в укрытие, мина взорвалась рядом с ними. Трое военных получили осколочные ранения ног, но основной удар пришелся на Валентина. Тяжелые травмы оказались несовместимыми с жизнью.

13 сентября погиб старший солдат Демьян Данилов из 57 бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Вражеская пуля поразила бойца на позициях в Новоайдаровском районе Луганской области. Погибшему военнослужащему было 24 года. У него осталась мать и пять братьев и сестер.

За сентябрь 2021 года в российско-украинской войне погибло пятеро украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):

Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября. Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября.

Напомним, с 11 по 12 сентября в зоне ООС из-за обстрелов погибло трое военных.

Ранее секретарь СНБО Данилов заявлял, что украинские военные могут освободить ОРДЛО, но для этого нужен приказ Зеленского. Также это понесет за собой потери мирного населения.