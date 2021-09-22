В Киеве началась спартакиада "Офицерские старты" при участии военных из стран НАТО (фото)

Спортивные соревнования между украинскими и зарубежными военными пройдут в таких дисциплинах, как стрельба из ПМ, бильярд и мини-футбол.

В среду, 22 сентября, в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского в Киеве началась XII Международная спартакиада "Офицерские старты", участие в которой, кроме украинских военных, принимают бойцы из стран НАТО — Латвии, Литвы, Италии и США. Об этом сообщает портал "Армія Inform".

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По данным журналистов, соревноваться между собой будут 10 команд, среди которых сборные Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Сухопутных войск, Воздушных сил, Национального университета обороны, Национальной академии Службы безопасности Украины, а также вооруженных сил Латвии, Литвы, Соединенных Штатов, Италии и Великобритании.

Команды будут состязаться в семи видах спорта:

настольный теннис;

шахматы;

мини-футбол;

плавание;

пулевая стрельба из ПМ;

бадминтон;

бильярд.

Начальник университета обороны Анатолий Сиротенко приветствовал участников спартакиады. По его словам, участие военных из стран-партнеров в соревнованиях является "еще одним подтверждением дружеских отношений между нашими государствами и Вооруженными силами".

Поддержку участникам спартакиады также выразили военные атташе по вопросам обороны Литвы и Латвии в Украине Александр Полманес и полковник Даниуш Адамантис.

В первый день спартакиады уже прошли соревнования между сборными по мини-футболу.

Как поделился участник литовской военной сборной Саулилс Пиктурна, его команда уже не первый раз принимает участие в "Офицерских стартах".

"У нас в стране идут настоящие "батлы" за возможность поехать на них. Ведь здесь просто нереальная энергетика, хорошие спортсмены и невероятно приветливые люди. Многие из наших офицеров подружились с украинскими коллегами и продолжают общаться с ними вне соревнований, даже дружить семьями. Спорт объединяет, вдохновляет. Мы убеждены, что именно здесь место — где на самом деле надо показывать свою силу и превосходство, а не с помощью оружия на войне", — сказал он.

По его словам, к спартакиаде в Украине в Литве относятся очень серьезно. Там устраивают специальные соревнования, по итогам которых определяется, кто поедет на "Офицерские старты". В этом году литовские спортсмены будут состязаться во всех представленных дисциплинах — это рекордное число участников за весь период участия в соревнованиях.

В свою очередь члены сборной США выразили надежду на победу на спартакиаде.

"Это их первые соревнования в Украине, хотя находятся здесь военные спортсмены на протяжении нескольких недель. Уже, говорят, успели посетить с экскурсией несколько украинских городов и насладиться национальными блюдами. На спартакиаде надеются победить, но всем пожелали удовольствие от соревнований и успеха", — говорится в публикации.

Международная спартакиада "Офицерские старты" продлится до 24 сентября. Команда-победитель получит переходящий кубок от министра обороны Украины и памятные призы.

Тем временем военные из оперативного командования "Восток" отработали ведение артиллерийской разведки в ходе учений, которые длились несколько дней.

Также Фокус писал о том, как на одном из полигонов в зоне ООС украинские десантники провели прыжки с парашютами с высоты 800 и 600 метров.