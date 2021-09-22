У Києві почалася спартакіада "Офіцерські старти" за участю військових із країн НАТО (фото)

Спортивні змагання між українськими і зарубіжними військовими пройдуть в таких дисциплінах, як стрільба з ПМ, більярд і мініфутбол.

У середу, 22 вересня, в Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського в Києві почалася XII Міжнародна спартакіада "Офіцерські старти", участь в якій, крім українських військових, беруть бійці з країн НАТО — Латвії, Литви, Італії та США. Про це повідомляє портал "Армія Inform".

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За даними журналістів, змагатимуться між собою 10 команд, серед яких збірні Генерального штабу Збройних сил України, Сухопутних військ, Повітряних сил, Національного університету оборони, Національної академії Служби безпеки України, а також збройних сил Латвії, Литви, Сполучених Штатів, Італії та Великобританії.

Команди будуть змагатися в семи видах спорту:

настільний теніс;

шахи;

мініфутбол;

плавання;

кульова стрільба з ПМ;

бадмінтон;

більярд.

Начальник університету оборони Анатолій Сиротенко привітав учасників спартакіади. За його словами, участь військових із країн-партнерів у змаганнях є "ще одним підтвердженням дружніх відносин між нашими державами і Збройними силами".

Підтримку учасникам спартакіади також висловили військові аташе з питань оборони Литви та Латвії в Україні Олександр Полманес і полковник Даніуш Адамантіс.

У перший день спартакіади вже пройшли змагання між збірними з мініфутболу.

Як поділився учасник литовської військової збірної Саулілс Піктурна, його команда вже не вперше бере участь в "Офіцерських стартах".

"У нас у країні йдуть справжні "батли" за можливість поїхати на них. Адже тут просто нереальна енергетика, хороші спортсмени і неймовірно привітні люди. Багато з наших офіцерів подружилися з українськими колегами і продовжують спілкуватися з ними поза змаганнями, навіть дружити сім'ями. Спорт об'єднує, надихає. Ми переконані, що саме тут місце — де насправді треба показувати свою силу і перевагу, а не за допомогою зброї на війні", — сказав він.

За його словами, до спартакіади в Україні в Литві ставляться дуже серйозно. Там влаштовують спеціальні змагання, за підсумками яких визначається, хто поїде на "Офіцерські старти". Цьогоріч литовські спортсмени змагатимуться у всіх представлених дисциплінах — це рекордна кількість учасників за весь період участі в змаганнях.

Зі свого боку члени збірної США висловили надію на перемогу на спартакіаді.

"Це їхні перші змагання в Україні, хоча знаходяться тут військові спортсмени протягом декількох тижнів. Уже, кажуть, встигли відвідати з екскурсією кілька українських міст і насолодитися національними стравами. На спартакіаді сподіваються перемогти, але всім побажали задоволення від змагань та успіху", — йдеться в публікації.

Міжнародна спартакіада "Офіцерські старти" триватиме до 24 вересня. Команда-переможець отримає перехідний кубок від міністра оборони України і пам'ятні призи.

Тим часом військові з оперативного командування "Схід" відпрацювали ведення артилерійської розвідки в процесі навчань, які тривали кілька днів.

Також Фокус писав про те, як на одному з полігонів у зоні ООС українські десантники провели стрибки з парашутами з висоти 800 і 600 метрів.