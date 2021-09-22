Бойцы ВСУ провели учения по поражению целей в тылу врага на админгранице с Крымом (видео)

Поднятые по тревоге солдаты за считанные минуты привели системы залпового огня "Ураган" в боевую готовность и поразили условные цели противника.

Украинские военные провели учения по ведению огня из 220 мм реактивных систем БМ-27 "Ураган" на административной границе с оккупированным Россией полуостровом Крым. Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

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По словам военнослужащих, расчеты реактивных системы залпового огня бригады войск, которая выполняет боевые задачи в зоне ООС, провели условные стрельбы по координатам, предоставленных операторами беспилотных летательных аппаратов.

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Командир объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев уточнил, что огонь велся по пехоте и бронетехнике условного противника, который находится во втором эшелоне на расстоянии 30 километров. Согласно легенде учений, первая волна наступления противника попала на минные заграждения и потерпела поражение. Тем временем операторы беспилотников выявили в тылу резервы, которые пытаются примкнуть к передовым отрядам. В свою очередь бойцы были подняты по тревоге и привели "Ураган" в боевую готовность за считанные минуты.

"Подразделение быстро выдвинулось из района сосредоточения, совершив марш, провело развертывание в районе огневых позиций, наведение на условные цели для их дальнейшего поражения и изменения позиций", — сказал Наев.

Учения проводились в условиях максимально приближенных к реальным, уточнило командование объединенных сил ВСУ.

Напомним, на 2022 года Министерство обороны Украины планирует довести реактивную систему залпового огня "Буревій" (осовремененный украинский аналог советского "Урагана") с использованием 220 мм боеприпаса "Тайфун-2".

Также Фокус сообщал о том, как украинские бойцы из ОК "Восток" отработали ведение артиллерийской разведки.