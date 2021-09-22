Бійці ЗСУ провели навчання з ураження цілей в тилу ворога на адмінкордоні з Кримом (відео)

Підняті за тривогою солдати за лічені хвилини привели системи залпового вогню "Ураган" у бойову готовність й уразили умовні цілі противника.

Українські військові провели навчання з ведення вогню з 220 мм реактивних систем БМ-27 "Ураган" на адміністративному кордоні з окупованим Росією півостровом Крим. Про це повідомляє пресслужба командування об'єднаних сил Збройних сил України на своїй сторінці у Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами військовослужбовців, розрахунки реактивних систем залпового вогню бригади військ, яка здійснює бойові завдання в зоні ООС, провели умовні стрільби по координатах, наданих операторами безпілотних літальних апаратів.

[ + – ] Відео навчань на адмінкордоні з окупованим Кримом

Командир об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв уточнив, що вогонь вівся по піхоті та бронетехніці умовного противника, який знаходиться в другому ешелоні на відстані 30 кілометрів. Згідно з легендою навчань, перша хвиля наступу противника потрапила на мінні загородження і зазнала поразки. Тим часом оператори безпілотників зафіксували в тилу резерви, які намагаються примкнути до передових загонів. Зі свого боку бійці були підняті за тривогою і привели "Ураган" у бойову готовність за лічені хвилини.

"Підрозділ швидко висунувся з району зосередження, здійснивши марш, провів розгортання в районі вогневих позицій, наведення на умовні цілі для їх подальшого ураження і зміни позицій", — сказав Наєв.

Навчання проводилися в умовах максимально наближених до реальних, уточнило командування об'єднаних сил ЗСУ.

Нагадаємо, на 2022 рік Міністерство оборони України планує довести реактивну систему залпового вогню "Буревій" (осучаснений український аналог радянського "Урагану") з використанням 220 мм боєприпасів "Тайфун-2".

Також Фокус повідомляв про те, як українські бійці з ОК "Схід" відпрацювали ведення артилерійської розвідки.