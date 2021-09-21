У Міноборони розповіли, на що підуть гроші зі збільшеного оборонного бюджету-2022

За словами міністра Андрія Тарана, в наступному році фінансування буде виділено, зокрема, на будівництво бойових кораблів і створення ракетного щита.

Міністр оборони України Андрій Таран вважає, що ініціатива президента Володимира Зеленського про збільшення оборонного бюджету країни на 2022 рік дозволить реалізувати низку програм, серед яких створення вітчизняного ракетного щита, поліпшення високоточної ракети "Вільха", а також продовження будівництва бойових кораблів. Про це йдеться в заяві глави Міноборони, опублікованому на сайті відомства у вівторок, 21 вересня.

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"Контроль президента за станом справ у секторі безпеки й оборони дає підстави розраховувати на значний прогрес у питанні розвитку військових можливостей України", — заявив Таран.

За словами міністра, збільшення оборонного бюджету на наступний рік дозволить:

продовжити програму будівництва кораблів класу "корвет" для потреб Військово-морських сил;

забезпечити поставки протикорабельного ракетного комплексу "Нептун";

активізувати роботу над розробкою ракетного комплексу корабельного базування;

продовжити модернізацію фрегата "Гетьман Сагайдачний";

відновити роботу над оперативно тактичним комплексом (ракетним щитом) "Сапсан";

завершити роботу над створенням поліпшеної високоточної ракети "Вільха" для модернізованих систем залпового вогню "Смерч";

прийняти на озброєння новий реактивний снаряд "Тайфун-1" для реактивної системи залпового вогню "Верба";

довести реактивну систему залпового вогню "Буревій" з використанням боєприпасу "Тайфун-2";

збільшити фінансування вчених і дослідно-конструкторських розробок у сфері високих технологій, створених за участю Національної академії наук України та Державного космічного агентства України.

"Це тільки частина багатьох практичних кроків зі зміцнення обороноздатності нашої країни, реалізувати які дозволить ініціатива президента України про збільшення оборонного бюджету-2022", — додав міністр.

Нагадаємо, в понеділок, 20 вересня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо збільшення оборонного бюджету на 2022 рік. Згідно з документом, в законопроекті про бюджет на 2022 рік на фінансування відповідних програм необхідно передбачити кошти в обсязі не менше 5,95% ВВП — близько 319,4 млрд гривень. У 2021 році на оборону виділили 267,3 млрд грн.

Раніше американські ЗМІ повідомляли, що США можуть надати Україні компоненти системи протиракетної оборони "Залізний купол", проте через деякий час президент Володимир Зеленський назвав розмови про це передчасними.