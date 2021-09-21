В Минобороны рассказали, на что пойдут деньги из увеличенного оборонного бюджета-2022

По словам министра Андрея Тарана, в следующем году финансирование будет выделено, в частности, на строительство боевых кораблей и создание ракетного щита.

Министр обороны Украины Андрей Таран считает, что инициатива президента Владимира Зеленского об увеличении оборонного бюджета страны на 2022 год позволит реализовать ряд программ, среди которых создание отечественного ракетного щита, улучшенной высокоточной ракеты "Ольха", а также продолжение строительства боевых кораблей. Об этом говорится в заявлении главы Минобороны, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 21 сентября.

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"Контроль президента за состоянием дел в секторе безопасности и обороны дает основания рассчитывать на значительный прогресс в вопросе развития военных возможностей Украины", — заявил Таран.

По словам министра, увеличение оборонного бюджета на следующий год позволит:

продолжить программу строительства кораблей класса "корвет" для нужд Военно-морских сил;

обеспечить поставки противокорабельного ракетного комплекса "Нептун";

активизировать работу над разработкой ракетного комплекса корабельного базирования;

продолжить модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный";

возобновить работу над оперативно тактическим комплексом (ракетным щитом) "Сапсан";

завершить работу над созданием улучшенной высокоточной ракеты "Ольха" для модернизированных систем залпового огня "Смерч";

принять на вооружение нового реактивного снаряда "Тайфун-1" для реактивной системы залпового огня "Верба";

довести реактивную систему залпового огня "Буревій" с использованием боеприпаса "Тайфун-2";

увеличить финансирование ученых и опытно-конструкторских разработок в сфере высоких технологий, созданных при участии Национальной академии наук Украины и Государственного космического агентства Украины.

"Это только часть многих практических шагов по укреплению обороноспособности нашей страны, реализовать которые позволит инициатива президента Украины об увеличении оборонного бюджета-2022", — добавил министр.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны касательно увеличения оборонного бюджета на 2022 год. Согласно документу, в законопроекте о бюджете на 2022 год на финансирование соответствующих программ необходимо предусмотреть средства в объеме не менее 5,95% ВВП — около 319,4 млрд гривен. В 2021 году на оборону выделили 267,3 млрд грн.

Ранее американские СМИ сообщали, что США могут предоставить Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол", однако спустя некоторое время президент Владимир Зеленский назвал разговоры об этом преждевременными.