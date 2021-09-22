Во Львовской области начали проверку совместимости войск Украины и НАТО (видео)

Во Львовскую область прибыли специалисты из таких стран, как Австрия, Грузия, Босния и Герцоговина, Германия и Швеция. Будут проверены более 800 пунктов соответствия международным стандартам.

Во Львовскую область прибыли военнослужащие армий стран НАТО, которые в рамках многонациональных украинско-американских учений Rapid Trident-2021 проведут оценку способности украинских подразделений действовать совместно с военнослужащими Альянса. Об этом сообщает издание "Армия Информ".

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Руководителем группы оценки НАТО II уровня является подполковник Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Лихошерстов. Он считает, что одним из основных механизмов партнерства, которые способствуют повышению уровня взаимной совместимости отечественных и натовских войск, является Программа проверки и обратной связи Концепции оперативных возможностей НАТО. Цель программы — практически оценить уровень подготовки подразделений вооруженных сил стран-партнеров к общему участию с воинскими формированиями НАТО в операциях, которые проводит Альянс.

"Мы будем оценивать готовность двух украинских подразделений: роты радиационной, химической и биологической защиты, а также инженерно-саперной роты. В нее входят как специалисты из Украины, так и офицеры из Австрии, Грузии, Боснии и Герцоговины, Германии и Швеции. Все они профессионалы с колоссальным практическим военным опытом", — заявил Лихошерстов.

Во время учений команда специалистов проверит более 800 пунктов готовности и соответствия международным стандартам. Этот этап оценивания является последним из четырех в процессе подготовки к совместным действиям с коллегами из-за рубежа.

Как сообщалось ранее, на базе Международного центра миротворчества и безопасности Нацакадемии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного начались украинско-американские военные учения Rapid Trident. В маневрах примут участие 6 тысяч военных, что на 2 тысячи больше, чем годом ранее. Маневры улучшат уровень совместимости ВСУ с США и странами НАТО.

Напомним, в Украине пройдут масштабные учения "Объединенные усилия" в ответ на российско-белорусские "Запад-2021".