У Львівській області почали перевірку сумісності військ України та НАТО (відео)

До Львівської області прибули фахівці з таких країн, як Австрія, Грузія, Боснія і Герцоговина, Німеччина та Швеція. Будуть перевірені понад 800 пунктів відповідності міжнародним стандартам.

До Львівської області прибули військовослужбовці армій країн НАТО, які в межах багатонаціональних українсько-американських навчань Rapid Trident-2021 проведуть оцінку здатності українських підрозділів діяти спільно з військовослужбовцями Альянсу. Про це повідомляє видання "Армія Інформ".

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Керівником групи оцінки НАТО II рівня є підполковник Збройних сил України (ЗСУ) Андрій Лихошерстов. Він вважає, що одним з основних механізмів партнерства, які сприяють підвищенню рівня взаємосумісності вітчизняних і натовських військ, є Програма перевірки та зворотного зв'язку Концепції оперативних можливостей НАТО. Мета програми — практично оцінити рівень підготовки підрозділів збройних сил країн-партнерів до спільної участі з військовими формуваннями НАТО в операціях, які проводить Альянс.

"Ми будемо оцінювати готовність двох українських підрозділів: роти радіаційного, хімічного і біологічного захисту, а також інженерно-саперної роти. До неї входять як фахівці з України, так й офіцери з Австрії, Грузії, Боснії і Герцоговини, Німеччини та Швеції. Усі вони професіонали з колосальним практичним військовим досвідом", — заявив Лихошерстов.

Під час навчань команда фахівців перевірить понад 800 пунктів готовності та відповідності міжнародним стандартам. Цей етап оцінювання є останнім із чотирьох у процесі підготовки до спільних дій з колегами з-за кордону.

Як повідомлялося раніше, на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Нацакадемії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного почалися українсько-американські військові навчання Rapid Trident. У маневрах візьмуть участь 6 тисяч військових, що на 2 тисячі більше, ніж роком раніше. Маневри поліпшать рівень сумісності ЗСУ із США та країнами НАТО.

Нагадаємо, в Україні пройдуть масштабні навчання "Об'єднані зусилля" у відповідь на російсько-білоруські "Захід-2021".