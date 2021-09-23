Украинские женщины-командиры впервые пройдут проверку соответствия стандартам НАТО

Процесс проверки группой международных экспертов начнется 24 сентября. Перед этим военнослужащие успели пройти специальную подготовку.

Женщины-военнослужащие из командования подразделений РХБЗ (радиационной, химической, биологической защиты — ред.) впервые пройдут проверку соответствия стандартам НАТО 2 уровня. Об этом сообщает информационный портал "Армія Inform".

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Проверка пройдет в рамках украинско-американских учений Rapid Trident 2021. В Украину уже прибыли международная группа офицеров-проверяющих из армий стран Альянса и стран партнеров. На данном этапе они согласовывают порядок практических действий, а украинские воины РХБЗ из подразделений оперативного обеспечения проводят последние приготовления к началу проверки. В полевых условиях будет проверяться готовность техники, средств связи и личного состава к отработке практических вводных.

[ + – ] НАТО, оценивание, женщины

"Конечно, есть волнение, ведь участвую в определяющем этапе длительного процесса подготовки моего подразделения. От слаженности наших действий, оперативности реагирования на развитие ситуации зависит общий результат всего коллектива. Но есть уверенность в том, что мы отработаем на высшем уровне. Ведь много тренировались, готовили технику, вооружение и т.д.", — сказала младший сержант Светлана Олех.

[ + – ] Комментарий Светланы Олех

По словам военнослужащей, она служит в армии уже шесть лет. Вместе с подразделениями она выполняла боевые задачи в районе проведения Операции объединенных сил. Однако на должности командира РХБЗ она недавно — до этого женщина служила связисткой.

"После переподготовки на должность командира отделения РХБЗ служба приобрела большую динамику. Прежде всего пришлось приобретать командирский авторитет, осваивать новую технику. В боевом коллективе учитываются умение принимать решения, практические навыки по эксплуатации боевой техники подразделения, как готовила отделения к отработке одного из практических элементов будущей проверки. А именно — этапа дезактивации (вид обеззараживания) техники после прохождения ею зараженной территории", — говорит младший сержант.

Журналисты отметили, что все члены экипажа АРС-14 действовали слаженно и выполняли команды синхронно. Также они уложились во время, отведенное на развертывание пункта. Также военнослужащие проверили исправность всех узлов и агрегатов специального автомобиля.

Упражнение химики выполняют в защитном снаряжении. В конце концов, звучит команда свернуть рабочие места и выйти в "чистый" район. Уже на безопасном участке воины могут наконец снять противогазы и защитные костюмы. По словам журналистов, форма бойцов под костюмом после маневров была полностью пропитана потом.

"Сегодня будет "большая стирка". И это еще повезло, что погода не жаркая. Если солнышко греет хорошо, то воин РХБЗ в защитном снаряжении теряет до двух килограммов веса за один сеанс работы. Конечно, труд тяжелый. Сначала к тому, чтобы быстро все делать в костюме химзащиты, надо привыкнуть. Однако сейчас после многих тренировок значительно легче. Успеваешь еще и проверять, все ли ребята правильно надели. Потому что в боевой ситуации любая щель — это отверстие для попадания яда", — поделилась Светлана.

После тренировки прошел брифинг в составе взвода, в рамках которого бойцы проанализировали, правильно ли они выполнили поставленные задачи. Светлана и ее подчиненные, а также остальные военнослужащие РХБЗ, уже завтра, 24 сентября, приступят к процессу проверки их подразделения командой экспертов НАТО и партнеров.

Напомним, на днях начались украинско-американские учения Rapid Trident. В маневрах примут 6 тысяч военных, а цель тренировок заключается в улучшении совместимости ВСУ с армиями стран НАТО.

Ранее Фокус сообщал, что проверку НАТО пройдет также инженерно-саперная рота.