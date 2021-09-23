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Военный Фокус

Украинские женщины-командиры впервые пройдут проверку соответствия стандартам НАТО

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НАТО, соответствие, женщины-военные
Фото: АрміяInform | Украинские женщины-командиры впервые пройдут проверку соответствия стандартам НАТО

Процесс проверки группой международных экспертов начнется 24 сентября. Перед этим военнослужащие успели пройти специальную подготовку.

Женщины-военнослужащие из командования подразделений РХБЗ (радиационной, химической, биологической защиты — ред.) впервые пройдут проверку соответствия стандартам НАТО 2 уровня. Об этом сообщает информационный портал "Армія Inform".

Проверка пройдет в рамках украинско-американских учений Rapid Trident 2021. В Украину уже прибыли международная группа офицеров-проверяющих из армий стран Альянса и стран партнеров. На данном этапе они согласовывают порядок практических действий, а украинские воины РХБЗ из подразделений оперативного обеспечения проводят последние приготовления к началу проверки. В полевых условиях будет проверяться готовность техники, средств связи и личного состава к отработке практических вводных.

НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, оценивание, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины

"Конечно, есть волнение, ведь участвую в определяющем этапе длительного процесса подготовки моего подразделения. От слаженности наших действий, оперативности реагирования на развитие ситуации зависит общий результат всего коллектива. Но есть уверенность в том, что мы отработаем на высшем уровне. Ведь много тренировались, готовили технику, вооружение и т.д.", — сказала младший сержант Светлана Олех.

Комментарий Светланы Олех

По словам военнослужащей, она служит в армии уже шесть лет. Вместе с подразделениями она выполняла боевые задачи в районе проведения Операции объединенных сил. Однако на должности командира РХБЗ она недавно — до этого женщина служила связисткой.

"После переподготовки на должность командира отделения РХБЗ служба приобрела большую динамику. Прежде всего пришлось приобретать командирский авторитет, осваивать новую технику. В боевом коллективе учитываются умение принимать решения, практические навыки по эксплуатации боевой техники подразделения, как готовила отделения к отработке одного из практических элементов будущей проверки. А именно — этапа дезактивации (вид обеззараживания) техники после прохождения ею зараженной территории", — говорит младший сержант.

Журналисты отметили, что все члены экипажа АРС-14 действовали слаженно и выполняли команды синхронно. Также они уложились во время, отведенное на развертывание пункта. Также военнослужащие проверили исправность всех узлов и агрегатов специального автомобиля.

Упражнение химики выполняют в защитном снаряжении. В конце концов, звучит команда свернуть рабочие места и выйти в "чистый" район. Уже на безопасном участке воины могут наконец снять противогазы и защитные костюмы. По словам журналистов, форма бойцов под костюмом после маневров была полностью пропитана потом.

НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины
НАТО, проверка, женщины

"Сегодня будет "большая стирка". И это еще повезло, что погода не жаркая. Если солнышко греет хорошо, то воин РХБЗ в защитном снаряжении теряет до двух килограммов веса за один сеанс работы. Конечно, труд тяжелый. Сначала к тому, чтобы быстро все делать в костюме химзащиты, надо привыкнуть. Однако сейчас после многих тренировок значительно легче. Успеваешь еще и проверять, все ли ребята правильно надели. Потому что в боевой ситуации любая щель — это отверстие для попадания яда", — поделилась Светлана.

После тренировки прошел брифинг в составе взвода, в рамках которого бойцы проанализировали, правильно ли они выполнили поставленные задачи. Светлана и ее подчиненные, а также остальные военнослужащие РХБЗ, уже завтра, 24 сентября, приступят к процессу проверки их подразделения командой экспертов НАТО и партнеров.

Напомним, на днях начались украинско-американские учения Rapid Trident. В маневрах примут 6 тысяч военных, а цель тренировок заключается в улучшении совместимости ВСУ с армиями стран НАТО.

Ранее Фокус сообщал, что проверку НАТО пройдет также инженерно-саперная рота.