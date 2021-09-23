Українські жінки-командири вперше пройдуть перевірку на відповідність стандартам НАТО

Процес перевірки групою міжнародних експертів почнеться 24 вересня. Перед цим військовослужбовці встигли пройти спеціальну підготовку.

Жінки-військовослужбовиці з командування підрозділів РХБЗ (радіаційного, хімічного, біологічного захисту — ред.) вперше пройдуть перевірку на відповідність стандартам НАТО 2 рівня. Про це повідомляє інформаційний портал "Армія Inform".

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Перевірка відбудеться в рамках українсько-американських навчань Rapid Trident 2021. В Україну вже прибула міжнародна група офіцерів-перевіряючих з армій країн Альянсу і країн-партнерів. Наразі вони узгоджують порядок практичних дій, а українські воїни РХБЗ з підрозділів оперативного забезпечення проводять останні приготування до початку перевірки. У польових умовах перевірятимуть готовність техніки, засобів зв'язку і особового складу до відпрацювання практичних ввідних.

[ + – ] НАТО, оцінювання, жінки

"Звісно, є хвилювання, адже беру участь у визначальному етапі тривалого процесу підготовки мого підрозділу. Від злагодженості наших дій, оперативності реагування на розвиток ситуації залежить загальний результат усього колективу. Але є впевненість у тому, що ми відпрацюємо на найвищому рівні. Адже багато тренувалися, готували техніку, озброєння тощо", — говорить молодший сержант Світлана Олех.

[ + – ] Коментар Світлани Олех

За словами військовослужбовиці, вона служить в армії вже шість років. Разом з підрозділами виконувала бойові завдання в районі проведення Операції об'єднаних сил. Однак на посаді командира РХБЗ вона недавно — до цього жінка служила звʼязківцем.

"Після перепідготовки на посаду командира відділення РХБЗ служба набула більшої динаміки. Насамперед довелося здобувати командирський авторитет, освоювати нову техніку. У бойовому колективі зважають на уміння ухвалювати рішення, практичні навички з експлуатації бойової техніки підрозділу, як готувала відділення до відпрацювання одного з практичних елементів майбутнього оцінювання. А саме – етапу дезактивації техніки після проходження нею зараженої території", — говорить молодший сержант.

Журналісти відзначили, що всі члени екіпажу АРС-14 діяли злагоджено і виконували команди синхронно. Також вони вклалися в час, відведений на розгортання пункту. Військовослужбовці перевірили справність всіх вузлів і агрегатів спеціального автомобіля.

Вправу хіміки виконують в захисному спорядженні. Згодом звучить команда згорнути робочі місця і вийти в "чистий" район. Вже на безпечній ділянці воїни можуть нарешті зняти протигази і захисні костюми. За словами журналістів, форма бійців під костюмом після маневрів була повністю просякнута потом.

"Сьогодні буде "велике прання". І це ще пощастило, що погода не спекотна. Якщо сонечко гріє добре, то воїн РХБЗ у захисному спорядженні втрачає до двох кілограмів ваги за один сеанс роботи. Звісно, праця важка. Спочатку до того, аби швидко все робити в костюмі хімзахисту, треба призвичаїтись. Проте нині після багатьох тренувань значно легше. Встигаєш ще й перевіряти, чи хлопці все правильно одягнули. Бо в бойовій ситуації будь-яка шпарина – це отвір для потрапляння отрути", — поділилася Світлана.

Після тренування пройшов брифінг в складі взводу, в рамках якого бійці проаналізували, чи вірно вони виконали поставлені завдання. Світлана та її підлеглі, а також інші військовослужбовці РХБЗ, вже завтра, 24 вересня, перейдуть до процесу перевірки їхнього підрозділу командою експертів НАТО і партнерів.

Нагадаємо, днями почалися українсько-американські навчання Rapid Trident. У маневрах беруть участь 6 тисяч військових, а мета тренувань полягає в поліпшенні сумісності ЗСУ з арміями країн НАТО.

Раніше Фокус повідомляв, що перевірку НАТО пройде також інженерно-саперна рота.