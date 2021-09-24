С самолета и на поддонах. В США протестировали новый способ пуска крылатых ракет (видео)

Два поддона по 9 или по 6 ракет можно будет перенацеливать прямо в воздухе, что должно позволить военным быстро реагировать на изменения на поле боя.

Американская корпорация Lockheed Martin совместно с Военно-воздушными силами США провели пуски крылатых ракет с транспортных самолетов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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С транспортных самолетов С-17А Globemaster III и EC-130SJ Commando Solo были сброшены ракеты, которые были размещены в специальных поддонах. Система получила название Rapid Dragon. Сбрасывали макеты крылатых ракет JASSM-ER. После сброса поддонов, открывались парашюты для их стабилизации. После этого они открывались, и дальше ракеты продолжали путь в место сброса.

Фото: Lockheed Martin

JASSM-ER — крылатая ракета класса "воздух-земля". Предназначена для уничтожения высокозащищенных стационарных целей. Скорость полета — 775-1000 км/ч. Длина — 4,27 метра, а размах крыльев — 2,4 метра.

Основное преимущество данной разработки состоит в том, что военные смогут быстро реагировать на изменения на поле боя. Ракеты можно перенацеливать прямо в полете.

[ + – ] Визуализация сброса ракет с поддонов Фото: Lockheed Martin

Сообщается, что на борту одного самолета помещается два паллета по 6 ракет в самолете С-130 и два поддона по 9 ракет в С-17. Это была первая демонстрация концепции запуска снарядов на поддонах и способность увеличивать ударную мощность тактических истребителей и стратегических бомбардировщиков.

Фото: Lockheed Martin

До конца нынешнего года Lockheed Martin и компания SDPE проведут пуск реальной ракеты JASSM-ER.

Напомним, в Лондоне показали обновленный вездеход Master XT, который получил ракетную установку на 4 ракеты.

Ранее в Британии показали "щит" для защиты бронетехники от ракет и ПТУРов.