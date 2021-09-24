З літака і на піддонах. У США протестували новий спосіб пуску крилатих ракет (відео)

Два піддони по 9 або по 6 ракет можна буде перенацілювати прямо в повітрі, що має дозволити військовим швидко реагувати на зміни на полі бою.

Американська корпорація Lockheed Martin спільно з Військово-повітряними силами США провели пуски крилатих ракет із транспортних літаків. Про це повідомляє пресслужба компанії.

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З транспортних літаків С-17А Globemaster III і EC-130SJ Commando Solo були скинуті ракети, які були розміщені в спеціальних піддонах. Система отримала назву Rapid Dragon. Скидали макети крилатих ракет JASSM-ER. Після скидання піддонів відкривалися парашути для їх стабілізації. Після цього вони відкривалися, і далі ракети продовжували шлях на місце скидання.

JASSM-ER — крилата ракета класу "повітря-земля". Призначена для знищення високо захищених стаціонарних цілей. Швидкість польоту — 775-1000 км/год. Довжина — 4,27 метра, а розмах крил — 2,4 метра.

Основна перевага цієї розробки полягає в тому, що військові зможуть швидко реагувати на зміни на полі бою. Ракети можна перенацілювати прямо в польоті.

[ + – ] Візуалізація скидання ракет із піддонів Фото: space-ship

Повідомляється, що на борту одного літака поміщається два палети по 6 ракет у літаку С-130 і два піддони по 9 ракет у С-17. Це була перша демонстрація концепції запуску снарядів на піддонах і здатності збільшувати ударну потужність тактичних винищувачів і стратегічних бомбардувальників.

До кінця нинішнього року Lockheed Martin і компанія SDPE проведуть пуск реальної ракети JASSM-ER.

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