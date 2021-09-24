Десант армии США начал тестирование новой снайперской винтовки MK-22 (фото)

Новую винтовку планируют использовать в ВДВ США, поэтому она имеет складной приклад и съемный глушитель, что делает винтовку более компактной.

82-я воздушно-десантная дивизия армии США начала тестовую эксплуатацию снайперской винтовки MK-22 Precision Sniper Rifle (PSR). Об этом сообщает Army-technology.

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Новая винтовка получила увеличенную дальность поражения, что должно повысить безопасность снайперов и расширит боевые возможности снайперских групп. MK-22 имеет складной приклад и съемный глушитель, что делает винтовку более компактной при воздушных операциях без потери в дальности.

Перед применением американские снайпера прошли обучение. Оно включало изучение системы оружия, его обслуживание, а также стрельбу на полигоне с настройкой прицела.

MK-22 PSR — это мультикалиберная снайперская винтовка производста Barret Firearms Manufacturing. Эффективна против личного состава и техники на дистанциях в 1500 метров. Призвана заменить в армии M2010 и M107. Может производиться в трех вариантах — с 7,62-мм пулей, .300 или .338.

[ + – ] Снайперская винтовка М2010 Фото: Википедия [ + – ] Barret M107 Фото: armytimes.com

Характеристики MK-22:

Калибр: 7,62 мм, .300 и .338

Эффективная дальность: до 1500 м

Емкость магазина: 10 патронов

Вес: 8,6 кг (в конфигурациях .300 или .338)

Длина: 101 см

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