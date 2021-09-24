Десант армії США почав тестування нової снайперської гвинтівки MK-22 (фото)

Нову гвинтівку планують використовувати у ВДВ США, тому вона має складаний приклад і знімний глушник, що робить гвинтівку більш компактною.

82-а повітряно-десантна дивізія армії США почала тестову експлуатацію снайперської гвинтівки MK-22 Precision Sniper Rifle (PSR). Про це повідомляє Army-technology.

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Нова гвинтівка отримала збільшену дальність ураження, що має підвищити безпеку снайперів і розширить бойові можливості снайперських груп. MK-22 має складаний приклад і знімний глушник, що робить гвинтівку більш компактною при повітряних операціях без втрати в дальності.

Перед застосуванням американські снайпери пройшли навчання. Воно включало вивчення системи зброї, його обслуговування, а також стрілянину на полігоні з налаштуванням прицілу.

MK-22 PSR — це мультикаліберна снайперська гвинтівка виробництв Barret Firearms Manufacturing. Ефективна проти особового складу і техніки на дистанціях у 1500 метрів. Покликана замінити в армії M2010 і M107. Може виготовлятися в трьох варіантах — з 7,62-мм кулею, .300 або .338.

[ + – ] Снайперська гвинтівка М2010 Фото: Вiкiпедiя [ + – ] Barret M107 Фото: armytimes.com

Характеристики MK-22:

Калібр: 7,62 мм, .300 і .338

Ефективна дальність: до 1500 м

Ємність магазина: 10 патронів

Вага: 8,6 кг (у конфігураціях .300 або .338)

Довжина: 101 см

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