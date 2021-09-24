Десант армії США почав тестування нової снайперської гвинтівки MK-22 (фото)
Нову гвинтівку планують використовувати у ВДВ США, тому вона має складаний приклад і знімний глушник, що робить гвинтівку більш компактною.
82-а повітряно-десантна дивізія армії США почала тестову експлуатацію снайперської гвинтівки MK-22 Precision Sniper Rifle (PSR). Про це повідомляє Army-technology.
Нова гвинтівка отримала збільшену дальність ураження, що має підвищити безпеку снайперів і розширить бойові можливості снайперських груп. MK-22 має складаний приклад і знімний глушник, що робить гвинтівку більш компактною при повітряних операціях без втрати в дальності.
Перед застосуванням американські снайпери пройшли навчання. Воно включало вивчення системи зброї, його обслуговування, а також стрілянину на полігоні з налаштуванням прицілу.
MK-22 PSR — це мультикаліберна снайперська гвинтівка виробництв Barret Firearms Manufacturing. Ефективна проти особового складу і техніки на дистанціях у 1500 метрів. Покликана замінити в армії M2010 і M107. Може виготовлятися в трьох варіантах — з 7,62-мм кулею, .300 або .338.
Характеристики MK-22:
- Калібр: 7,62 мм, .300 і .338
- Ефективна дальність: до 1500 м
- Ємність магазина: 10 патронів
- Вага: 8,6 кг (у конфігураціях .300 або .338)
- Довжина: 101 см
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