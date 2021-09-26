Талибан отправил тысячи боевиков-смертников на границу с Таджикистаном, - Радио Свобода

Как утверждают талибы, спецназовцы будут устранять "угрозы" в провинции Тахор. Таджики, не признающие новое правительство Афганистана, усилили охрану границы.

Радикальное движение Талибан заявило, что отправили тысячи бойцов спецназа на границу Афганистана с Таджикистаном. Об этом пишет таджикское подразделение "Радио Свобода", ссылаясь на представителя талибов Забихула Муджахида.

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25 сентября он опубликовал в Twitter фотографии вооруженных боевиков и сообщил, что десятки подразделений Армии Мансури Исламского Эмирата прибыли в пограничную провинцию Тахор. Согласно посту Муджахида, десятки тысяч спецназовцев разместили здесь для "устранения потенциальных угроз".

По информации "Радио Свобода", Армия Мансури Исламского Эмирата состоит преимущественно из бойцов-смертников. Неделей ранее Талибан сообщил о вводе спецназовцев из этой армии в провинцию Бадахшан.

Стоит отметить, что Таджикистан не признал правительство Талибана в Афганистане и обвиняет его в угнетении населения. Президент страны Эмомали Рахмон неоднократно критиковал участников радикального движения, в частности за несоблюдение прав таджиков. Кроме того, власти Таджикистана открыто поддерживают Фронт сопротивления, который сражается с талибами в в провинции Панджер. Некооторые эксперты связывают активность боевиков на границе именно с официальной таджикской позицией.

26 сентября пограничник из Таджикистана анонимно сообщил журналистам, что военные внимательно следят за тем, что происходит на границе с Афганистаном. Согласно разведданным, в Тахор еще нет тысяч боевиков, о которых написал представитель Талибана.

"Если даже десять человек соберутся вместе, мы воспримем это как угрозу и будем начеку. Наши пограничники не поддаются страху и лживым сообщениям, и будут действовать в соответствии с реальностью" — заявил источник.

До этого власти Таджикистана сообщили о получении информации о том, что подконтрольные Талибану группировки, в которые входят кавказцы и таджики, подготовились к вторжению. Сами талибы опровергли эти заявления и заверили, что ни одной группе не разрешат проникнуть из Афганистана на территорию соседних стран. Несмотря на это, таджикские власти принялись укреплять границы, в том числе проводят у афганской границы совместные военные учения с Россией и другими государствами.

Ранее писали, что талибы планируют возобновить в Афганистане казни и отсечение рук, которые считают эффективной мерой для устрашения населения. Новое правительство сейчас решает, нужно ли казнить людей публично.

Появилась также информация, что Талибан может разыскивать в Афганистане известное сокровище под названием "Бактрийское золото". Коллекция состоит из 21 145 драгоценных артефактов, найденных при археологических раскопках в 1978 году. Ранее их хранили в Национальном музее и президентском дворце, сейчас же судьба сокровищ неизвестна.