Талібан відправив тисячі бойовиків-смертників на кордон з Таджикистаном, — Радіо Свобода

Як зазначають таліби, спецназівці будуть усувати "загрози" в провінції Тахор. Таджики, що не визнають новий уряд Афганістану, посилили охорону кордону.

Радикальний рух Талібан заявив, що відправили тисячі бійців спецназу на кордон Афганістану з Таджикистаном. Про це пише таджицьке підрозділ "Радіо Свобода", посилаючись на представника талібів Забіхула Муджахида.

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25 вересня він опублікував в Twitter фотографії озброєних бойовиків і повідомив, що десятки підрозділів Армії Мансурі Ісламського Емірату прибутку в прикордонну провінцію Тахор. Згідно посту Муджахида, десятки тисяч спецназівців розмістили тут для "усунення потенційних загроз".

За інформацією "Радіо Свобода", Армія Мансурі Ісламського Емірату складається переважно з бійців-смертників. Тижнем раніше Талібан повідомив про введення спецназівців з цієї армії в провінцію Бадахшан.

Варто відзначити, що Таджикистан не визнав уряд Талібану в Афганістані і звинувачує його в пригніченні населення. Президент країни Емомалі Рахмон неодноразово критикував учасників радикального руху, зокрема за недотримання прав таджиків. Крім того, влада Таджикистану відкрито підтримують Фронт опору, який бореться з талібами у провінції Панджер. Некооторие експерти пов'язують активність бойовиків на кордоні саме з офіційною таджицькою позицією.

26 вересня прикордонник з Таджикистану анонімно повідомив журналістам, що військові уважно стежать за тим, що відбувається на кордоні з Афганістаном. Згідно з розвідданими, в Тахорі ще немає тисяч бойовиків, про які написав представник Талібану.

"Якщо навіть десять чоловік зберуться разом, ми сприймемо це як загрозу і будемо напоготові. Наші прикордонники не піддаються страху і брехливим повідомленнями, і будуть діяти відповідно до реальності", — заявило джерело.

До цього влада Таджикистану повідомили про отримання інформації про те, що підконтрольні Талібану угруповання, в які входять кавказці і таджики, підготувалися до вторгнення. Самі таліби спростували ці заяви і запевнили, що ні одній групі не дозволять проникнути з Афганістану на територію сусідніх країн. Незважаючи на це, таджицька влада взялися зміцнювати кордони, в тому числі проводить біля афганського кордону спільні військові навчання з Росією та іншими державами.

Раніше писали, що таліби планують відновити в Афганістані кари і відсікання рук, які вважають ефективним заходом для залякування населення. Новий уряд зараз вирішує, чи потрібно стратити людей публічно.

З'явилася також інформація, що Талібан може розшукувати в Афганістані відоме скарб під назвою "бактрійська золото". Колекція складається з 21 145 дорогоцінних артефактів, знайдених при археологічних розкопках в 1978 році. Раніше їх зберігали в Національному музеї і президентському палаці, зараз же доля скарбів невідома.