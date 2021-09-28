Скорость превысила 5 Махов. В США провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты

В Штатах существует две программы по созданию гиперзвукового оружия, у Lockheed Martin испытания два раза завершились неудачей, а у Raytheon все прошло успешно.

Гиперзвуковая ракета производства Raytheon Technologies прошла успешные летные испытания. Об этом сообщается на сайте DARPA.

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Сообщается, что испытания проводились совместно с ВВС США. Целью испытаний заключалась в последовательном сборе и выпуска ракеты с самолета-носитела с последующим включением двигателя и полетом. Утверждается, что основные цели испытаний были достигнуты.

"Испытания в свободном полете HAWC (Концепция гиперзвукового воздушно-реактивного оружия, — Фокус) стали успешной демонстрацией возможностей, которые сделают гиперзвуковые крылатые ракеты высокоэффективным инструментом для наших истребителей", — заявил Эндрю Кнедлер, менеджер программы HAWC в Управлении тактических технологий DARPA.

В будущем подобные ракеты планируют использовать с истребителей по типу F-35 Lightning II. В ходе испытаний ракета успешно запустила двигатели после сброса ракеты с самолета. Она развила скорости в пять раз превышающую скорость звука — это около 6125 км/ч.

Отметим, что в США существует сразу две программы по созданию гиперзвуковых ракет. Первая — разработка Lochkeed Martin, а вторая — Raytheon Technologies. Ракета Lockheed Martin уже несколько раз провалила испытания. Первые испытания гиперзвуковой ракеты завершились неудачей. Ракета не запустилась с бомбардировщика В-52. Во время вторых испытаний двигатели ракеты не запустились после сброса ракеты с самолета.

Напомним, в августе ВМС США провели испытания второй ступени двигателя гиперзвуковой ракеты.