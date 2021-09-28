Швидкість перевищила 5 Махів. У США провели успішні випробування гіперзвукової ракети

У Штатах існує дві програми зі створення гіперзвукової зброї, у Lockheed Martin випробування два рази завершилися невдачею, а у Raytheon усе пройшло успішно.

Гіперзвукова ракета виробництва Raytheon Technologies пройшла успішні льотні випробування. Про це повідомляється на сайті DARPA.

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Повідомляється, що випробування проводилися спільно з ПС США. Мета випробувань полягала в послідовному зборі та випуску ракети з літака-носія з подальшим включенням двигуна та польотом. Стверджується, що основні цілі випробувань були досягнуті.

"Випробування у вільному польоті HAWC (концепція гіперзвукової повітряно-реактивної зброї, — Фокус) стали успішною демонстрацією можливостей, які зроблять гіперзвукові крилаті ракети високоефективним інструментом для наших винищувачів", — заявив Ендрю Кнедлер, менеджер програми HAWC в Управлінні тактичних технологій DARPA.

У майбутньому подібні ракети планують використовувати з винищувачів по типу F-35 Lightning II. У ході випробувань ракета успішно запустила двигуни після скидання ракети з літака. Вона розвинула швидкість, яка в п'ять разів перевищила швидкість звуку, — це близько 6125 км/год.

Відзначимо, що в США існує відразу дві програми зі створення гіперзвукових ракет. Перша — розробка Lochkeed Martin, а друга — Raytheon Technologies. Ракета Lockheed Martin вже кілька разів провалила випробування. Перші випробування гіперзвукової ракети завершилися невдачею. Ракета не запустилася з бомбардувальника В-52. Під час других випробувань двигуни ракети не запуститься після скидання ракети з літака.

Нагадаємо, у серпні ВМС США провели випробування другого ступеня двигуна гіперзвукової ракети.