Проект "Сайгак" отменяется. Замену УАЗикам закупят через prozorro (фото)

В Минобороны назвали конкурс коррупционным, который приведет к завышению стоимости авто на 30%, но как отмечают журналисты, возможен конфликт интересов.

Министерство обороны закупит первые 150 внедоржных автомобилей для армии через систему prozorro из-за коррупционной составляющей в проекте "Сайгак". Об этом сообщил замминистра обороны Александр Носов в Facebook.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По словам замминистра, в конкурсе Минобороны на замену УАЗиков существует несоответсвие требований машины к реальным нуждам, а также имеет место превышение стоимости серийного авто в сравнении с машиной проекта "Сайгак" на 30%.

Тактико-техническое задание, как утверждает Носов, практически полностью скопировано с такового, для УАЗ-469 от 1987 года. В Минобороны проводят служебную проверку.

[ + – ] Вариант замены УАЗ-469 компанией "Украинская бронетехника" Фото: Defense Express

Повышение стоимости на Mitshubishi L200, Toyota Hilux и ряда других оправдывали "изменением конструкции, механики и силового агрегата".

Важно

Новые дивизии, полигоны и базы. Что сегодня делает РФ с переброшенными к Украине войсками?

"Эти машины "транспортной группы" а не "боевой", будут закупаться открытой процедурой в Прозорро для вооруженного формирования — ВСУ, в базовой комплектации, зеленого цвета, с двигателем не менее 2,3 л, механической коробкой, 4х4, с гарантией не менее 3‑х лет или пробега, после внесения изменений в планы и статьи бюджетных расходов. Недопущение перерасхода составит около 50 млн. гривен в первой партии в 150 машин. Чего будет достаточно для закупки еще партию машин подобного класса для ВС Украины", — написал Носов.

Отметим, что главный редактор Defense Blog Дилан Малясов не исключает в изменении решения Минобороны конфликта интересов. По его словам, один из партнеров Носова по бизнесу может поставлять запчасти к военной техники на базе коммерческого пикапа.

На все вопросы Александр Носов посоветовал обращаться через запрос в Минобороны.

Проект "Сайгак" — что известно о замене УАЗ в армии

Среди требований Минобороны было:

Повышенная проходимость;

Возможность перевозки личного состава и военных грузов;

Возможность буксировки прицепов;

Создание на базе автомобиля специализированных версий.

Среди технических требований к автомобилям указывалось:

Запас хода должен быть не меньше 1000 км (у УАЗ-469 — 650) Грузоподъемность не менее 1 тонны (750 кг). Максимальная скорость не меньше 130 км/ч (130 км/ч) Подъем под углом не меньше 31 градусов (до 31) Дорожный просвет не меньше 300 мм (210 мм) Возможность движения при пробитых шинах на расстояние не меньше 100 км (не предусмотрено)

Первый вариант показала частная компания "Украинская бронетехника", которая адаптировала Toyota Hilux под требования Минобороны. Инженеры заменили стандартные колеса, усилили мосты и подвеску внедорожника с разрешения японского автопроизводителя.