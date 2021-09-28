Проект "Сайгак" скасовується. Заміну УАЗик закуплять через prozorro (фото)

У Міноборони назвали конкурс корупційним, який призведе до завищення вартості авто на 30%, але, як відзначають журналісти, можливий конфлікт інтересів.

Міністерство оборони закупить перші 150 позашляхових автомобілів для армії через систему prozorro через корупційну складову в проекті "Сайгак". Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Носов у Facebook.

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За словами заступника міністра, в конкурсі Міноборони на заміну УАЗику існує невідповідність вимог машини до реальних потреб, а також має місце перевищення вартості серійного авто в порівнянні з машиною проекту "Сайгак" на 30%.

Тактико-технічне завдання, як стверджує Носов, практично повністю скопійовано з такого, для УАЗ-469 від 1987 року. У Міноборони проводять службову перевірку.

[ + – ] Варіант заміни УАЗ-469 компанією "Українська бронетехніка" Фото: Defense Express

Підвищення вартості на Mitshubishi L200, Toyota Hilux і низку інших виправдовували "зміною конструкції, механіки та силового агрегату".

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"Ці машини "транспортної групи", а не "бойової", будуть закуповуватися відкритою процедурою в "Прозорро" для збройного формування — ЗСУ, в базовій комплектації, зеленого кольору, з двигуном не менше 2,3 л, механічною коробкою, 4х4, з гарантією не менше 3-х років або пробігу, після внесення змін до планів і статті бюджетних витрат. Недопущення перевитрати складе близько 50 млн. гривень у першій партії в 150 машин. Чого буде досить для закупівлі ще партії машин подібного класу для ЗС України", — написав Носов .

Відзначимо, що головний редактор Defense Blog Ділан Малясов не виключає в зміні рішення Міноборони конфлікту інтересів. За його словами, один із партнерів Носова з бізнесу може постачати запчастини до військової техніки на базі комерційного пікапа.

На всі питання Олександр Носов порадив звертатися через запит у Міноборони.

Проект "Сайгак" — що відомо про заміну УАЗ в армії

Серед вимог Міноборони було :

Підвищена прохідність;

Можливість перевезення особового складу та військових вантажів;

Можливість буксирування причепів;

Створення на базі автомобіля спеціалізованих версій.

Серед технічних вимог до автомобілів вказувалося:

Запас ходу повинен бути не менше 1000 км (у УАЗ-469 — 650) Вантажопідйомність не менше 1 тонни (750 кг). Максимальна швидкість не менше 130 км/год (130 км/год) Підйом під кутом не менше 31 градусів (до 31) Дорожній просвіт, не менше 300 мм (210 мм) Можливість руху при пробитих шинах на відстань не менше 100 км (не передбачено)

Перший варіант показала приватна компанія "Українська бронетехніка", яка адаптувала Toyota Hilux під вимоги Міноборони. Інженери замінили стандартні колеса, посилили мости та підвіску позашляховика з дозволу японського автовиробника.