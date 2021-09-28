Стало известно имя погибшего бойца в зоне ООС в результате обстрела оккупантов (фото)
Виктор Молостов служил в 54-й бригаде, он стал шестым погибшим воином в сентябре.
26 сентября в зоне ООС погиб старший солдат из 54 бригады Молостов Виктор Михаилович. Об этом сообщила Сахновская территориальная громада в Facebook.
Погибший Виктор Молостов был командиром боевой машины 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Он получил осколковое огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью.
Как указывают в публикации, у 49-летнего военного осталась жена и двое детей. Церемония прощания с погибшим состоится завтра, 29 сентября в 12:00 в селе Новоалександровка (Харьковская область).
В сентябре 2021 года в российско-украинской войне погибло шестеро украинских военных (по ссылке – подробности смерти, если они имеются):
- Алексей Куленко (1985 года рождения) — погиб 11 сентября
- Военнослужащий ВСУ — погиб 11 сентября
- Артур Голуб (1994 года рождения) — погиб 12 сентября
- Валентин Чепурный (1987 года рождения) — погиб 12 сентября.
- Демьян Данилов (1997 года рождения) — погиб 13 сентября.
- Молостов Виктор Михаилович — погиб 26 сентября.
Напомним, 28 сентября российско-оккупационные формирования 3 раза обстреляли позиции ВСУ, в результате двое бойцов получили ранение.
Отметим, что решением главнокомандующего ВСУ Залужного, в зону ООС вернули все контрснайперские группы.