Стало відомо ім'я загиблого бійця в зоні ООС в результаті обстрілу окупантів (фото)

Віктор Молостов служив у 54-й бригаді, він став шостим загиблим воїном у вересні.

26 вересня в зоні ООС загинув старший солдат з 54 бригади Молостов Віктор Михайлович. Про це повідомила Сахнівська територіальна громада у Facebook.

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Загиблий Віктор Молостов був командиром бойової машини 54-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Він отримав уламкове вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Як вказують у публікації, у 49-річного військового залишилася дружина і двоє дітей. Церемонія прощання із загиблим відбудеться завтра, 29 вересня о 12:00 в селі Новоолександрівка (Харківська область).

[ + – ] Віктор Молостов

У вересні 2021 року в російсько-українській війні загинуло шестеро українських військових (за посиланням — подробиці смерті, якщо вони є):

Олексій Куленко (1985 року народження) — загинув 11 вересня Військовослужбовець ЗСУ — загинув 11 вересня Артур Голуб (1994 року народження) — загинув 12 вересня Валентин Чепурний (1987 року народження) — загинув 12 вересня. Дем'ян Данилів (1997 року народження) — загинув 13 вересня. Молостов Віктор Михайлович — загинув 26 вересня.

Нагадаємо, 28 вересня російсько-окупаційні формування 3 рази обстріляли позиції ЗСУ, у результаті двоє бійців отримали поранення.

Зазначимо, що, за рішенням головнокомандувача ЗСУ Залужного, у зону ООС повернули всі контрснайперські групи.