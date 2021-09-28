Залужный снял все ограничения по открытию огня в ответ на обстрелы оккупантов, - волонтеры

"Новая вводная — делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир со всего доступного ему вооружению", — пишет журналист Алексей Годзиенко.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный снял все ограничения по открытию огня в ответ на обстрелы пророссийских боевиков. Об этом сообщил журналист из 503 отдельного батальона морской пехоты Алексей Годзенко

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Прошла встреча с рядом волонтеров и генерал-лейтенантом Валерием Залужным. По словам Годзенко, приказы, которые в тот или иной способ запрещали открывать огонь — отменены.

"Новая вводная — делать смерть врагам можно и нужно, решение об открытии принимает командир со всего доступного ему вооружению", — пишет журналист.

Также с контрольно-наблюдательных пунктов убрали все журналы и документацию, которая дублировала сама себя. Остались только непосредственно боевые документы.

Беспилотники Bayraktar TB2 находятся не на аэродромах, а уже привлечены к выполнению задач, и по словам Годзенко, в том числе боевых. А во время встречи, со слов Годзиенко, главнокомандующему ВСУ доложили о подрыве БК у оккупантов, в результате чего есть погибшие.

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Информацию, которую описал Годзенко также подтверждают и другие волонтеры и бывшие бойцы, например, Мартин Брест.

Фото: скриншот

Отметим, что в интервью для "Радио Свобода" Залужный заявил, что все контрснайперские группы возвращены на передовую. Также нет никакого запрета на открытие огня в ответ на обстрелы российско-оккупационных формирований.

Напомним, в сентябре в зоне ООС погибло 6 украинских военных.