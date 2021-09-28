Залужний зняв усі обмеження щодо відкриття вогню у відповідь на обстріли окупантів, — волонтери

"Нова вступна — робити смерть ворогам можна і потрібно, рішення про відкриття приймає командир з усього доступного йому озброєння", — пише журналіст Олексій Годзенко.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зняв усі обмеження щодо відкриття вогню у відповідь на обстріли проросійських бойовиків. Про це повідомив журналіст з 503 окремого батальйону морської піхоти Олексій Годзенко

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Пройшла зустріч з рядом волонтерів і генерал-лейтенантом Валерієм Залужним. За словами Годзенка, накази, які в той чи інший спосіб забороняли відкривати вогонь — скасовані.

"Нова вступна — робити смерть ворогам можна і потрібно, рішення про відкриття приймає командир з усього доступного йому озброєння", — пише журналіст.

Також з контрольно-наглядових пунктів прибрали всі журнали і документацію, яка дублювала сама себе. Залишилися тільки безпосередньо бойові документи.

Безпілотники Bayraktar TB2 розташовані не на аеродромах, а вже залучені до виконання завдань, і за словами Годзенка, зокрема бойових. А під час зустрічі, зі слів Годзенка, головнокомандувачу ЗСУ доповіли про підрив БК в окупантів, у результаті чого є загиблі.

[ + – ] Байрактар у небі над Донбасом

Інформацію, яку описав Годзенко, також підтверджують й інші волонтери та колишні бійці, наприклад, Мартін Брест.

Фото: скриншот

Зазначимо, що в інтерв'ю для "Радіо Свобода" Залужний заявив, що всі контрснайперські групи повернуті на передову. Також немає ніякої заборони на відкриття вогню у відповідь на обстріли російсько-окупаційних формувань.

Нагадаємо, у вересні в зоні ООС загинуло 6 українських військових.