Обстановка менялась каждые 10 минут. Подразделения ПВО провели учения (фото)

Всего было сделано более 30 пусков ракет из ЗРК С-300, Бук-М1, С-125 и Оса-АКМ. Имитировалось нападение врага на важные гособъекты.

На крупнейшем полигоне Ягорлик завершились тактические учения подразделений противовоздушной обороны Воздушных и Сухопутных сил. Об этом сообщает АрміяInform.

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Сообщается, что в учениях принимали участие дивизионы С-300ПС/ПТ, Бук-М1, С-125М1 и Оса-АКМ. Они уничтожили все воздушные цели и вернулись в пункты постоянной дислокации.

По сценарию, подразделения ПВО охраняли важные государственные объекты от вражеских ракетных ударов и авиналетов. В начале целями для наведения были истребители Су-27 и МиГ-29, а затем и штурмовики Су-25.

Фото: АрміяInform

ЗРК С-125 и Оса-АКМ уничтожили малоразмерные беспилотники, которые имитировались ВР-2 "Стриж" и освещающими артиллерийскими снарядами. Таким образом выполнялась имитация БПЛА, которые разведывали украинские позиции.

Фото: АрміяInform

Бук-М1 и С-300 отрабатывали отражение ракетного удара. Удар был нанесен по воздушным мишеням. Их роль выполнялась БПЛА "Рейс". Как пишут в издании, оперативная обстановка менялась каждые 10 минут. Военным приходилось импровизировать и прибегать к нестандартным решениям для отражения нападения.

[ + – ] Имитация воздушных целей Фото: АрміяInform

Всего было совершено более 30 пусков зенитных управляемых ракет по воздушным целям.

Напомним, в Германии завершились учения Saber Junction-2021, на которых украинские десантники проводили ряд маневров.