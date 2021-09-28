Обстановка змінювалася кожні 10 хвилин. Підрозділи ППО провели навчання (фото)

Усього було зроблено понад 30 пусків ракет із ЗРК С-300, Бук-М1, С-125 і Оса-АКМ. Імітувався напад ворога на важливі держоб'єкти.

На найбільшому полігоні Ягорлик завершилися тактичні навчання підрозділів протиповітряної оборони Повітряних і Сухопутних сил. Про це повідомляє АрміяInform.

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Повідомляється, що в навчаннях брали участь дивізіони С-300ПС/ПТ, Бук-М1, З-125М1 і Оса-АКМ. Вони знищили всі повітряні цілі і повернулися в пункти постійної дислокації.

За сценарієм, підрозділи ППО охороняли важливі державні об'єкти від ворожих ракетних ударів і авіанальотів. На початку цілями для наведення були винищувачі Су-27 і МіГ-29, а потім і штурмовики Су-25.

Фото: АрміяInform

ЗРК С-125 і Оса-АКМ знищили малорозмірні безпілотники, які імітували ВР-2 "Стриж" і висвітлюють артилерійськими снарядами. Таким чином виконувалася імітація БПЛА, які розвідували українські позиції.

Фото: АрміяInform

Бук-М1 і С-300 відпрацьовували відбиття ракетного удару. Удар був завданий по повітряних мішенях. Їхня роль виконувалася БПЛА "Рейс". Як пишуть у виданні, оперативна обстановка змінювалася кожні 10 хвилин. Військовим доводилося імпровізувати і вдаватися до нестандартних рішень для відбиття нападу.

[ + – ] Імітація повітряних цілей Фото: АрміяInform

Усього було здійснено понад 30 пусків зенітних керованих ракет по повітряних цілях.

Нагадаємо, у Німеччині завершилися навчання Saber Junction-2021, на яких українські десантники проводили ряд маневрів.