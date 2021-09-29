В Италии показали новую 700-кг противокорабельную ракету Teseo Mk2 (фото)

Ракета может уничтожать цели на дистанции свыше 350 км, а также устанавливаться на многоцелевые патрульные катера.

На выставке вооружения SeaFuture 2021 компания MBDA представила модель противокорабельной ракеты Teseo Mk2/Е. Об этом сообщает Naval News.

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Ракетной установкой будут оснащать эсминцы следующего поколения по проекту DDX. Вероятнее всего, новая ракета заменит Mk/2A на борту фрегатов FREMM и Horizon. Также сообщается, что противокорабельная ракета уже подходит для установки на многоцелевые патрульные катера.

[ + – ] Фрегат типа FREMM

Teseo Mk2/Е — это ракета, которая базируется на предыдущих наработках. В экспортном варианте она поставляется под названием OTOMAT. Она объединяет в себе двухрежимную головку самонаведения, включающую радиочастотный датчик и датчик для поражения морских и наземных целей по заранее заданным координатам.

[ + – ] Визуализация ракеты Teseo MK2/Е

Характеристики ракеты:

Вес — 700 кг

Длина — 5 метров

Дальность поражения — свыше 350 км.

Встроенный датчик ЕО позволяет ракете обновить или переназначить цель прямо во время полета. Регулировать полет ракеты будет оператор, имея изображение с поля боя в реальном времени. Смертоносный эффект достигается за счет осколочно-фугасной боевой части ракеты.

Напомним, в США испытали гиперзвуковую ракету, скорость которой превысила 6000 км/ч. Также в Штатах была протестирована новая система пуска крылатых ракет с поддонов.