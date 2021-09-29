В Италии показали новую 700-кг противокорабельную ракету Teseo Mk2 (фото)
Ракета может уничтожать цели на дистанции свыше 350 км, а также устанавливаться на многоцелевые патрульные катера.
На выставке вооружения SeaFuture 2021 компания MBDA представила модель противокорабельной ракеты Teseo Mk2/Е. Об этом сообщает Naval News.
Ракетной установкой будут оснащать эсминцы следующего поколения по проекту DDX. Вероятнее всего, новая ракета заменит Mk/2A на борту фрегатов FREMM и Horizon. Также сообщается, что противокорабельная ракета уже подходит для установки на многоцелевые патрульные катера.
Teseo Mk2/Е — это ракета, которая базируется на предыдущих наработках. В экспортном варианте она поставляется под названием OTOMAT. Она объединяет в себе двухрежимную головку самонаведения, включающую радиочастотный датчик и датчик для поражения морских и наземных целей по заранее заданным координатам.
Характеристики ракеты:
- Вес — 700 кг
- Длина — 5 метров
- Дальность поражения — свыше 350 км.
Встроенный датчик ЕО позволяет ракете обновить или переназначить цель прямо во время полета. Регулировать полет ракеты будет оператор, имея изображение с поля боя в реальном времени. Смертоносный эффект достигается за счет осколочно-фугасной боевой части ракеты.
Напомним, в США испытали гиперзвуковую ракету, скорость которой превысила 6000 км/ч. Также в Штатах была протестирована новая система пуска крылатых ракет с поддонов.