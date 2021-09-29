В Італії показали нову 700-кг протикорабельну ракету Teseo Mk2 (фото)
Ракета може знищувати цілі на дистанції понад 350 км, а також встановлюватися на багатоцільові патрульні катери.
На виставці озброєння SeaFuture 2021 компанія MBDA представила модель протикорабельної ракети Teseo Mk2/Е. Про це повідомляє Naval News.
Ракетною установкою оснащуватимуть есмінці наступного покоління за проектом DDX. Найімовірніше, нова ракета замінить Mk/2A на борту фрегатів FREMM і Horizon. Також повідомляється, що протикорабельна ракета вже підходить для установки на багатоцільові патрульні катери.
Teseo Mk2/Е — це ракета, яка базується на попередніх напрацюваннях. В експортному варіанті вона поставляється під назвою OTOMAT. Вона об'єднує в собі дворежимну головку самонаведення, що включає радіочастотний датчик і датчик для ураження морських і наземних цілей за заздалегідь заданими координатами.
Характеристики ракети:
- Вага — 700 кг
- Довжина — 5 метрів
- Дальність ураження — понад 350 км.
Вбудований датчик ЕО дозволяє ракеті оновити або перепризначити мету прямо під час польоту. Регулювати політ ракети буде оператор, маючи зображення з поля бою в реальному часі. Смертоносний ефект досягається за рахунок осколково-фугасної бойової частини ракети.
Нагадаємо, в США випробували гіперзвукову ракету, швидкість якої перевищила 6000 км/год. Також у Штатах була протестована нова система пуску крилатих ракет із піддонів.