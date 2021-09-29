В Італії показали нову 700-кг протикорабельну ракету Teseo Mk2 (фото)

Ракета може знищувати цілі на дистанції понад 350 км, а також встановлюватися на багатоцільові патрульні катери.

На виставці озброєння SeaFuture 2021 компанія MBDA представила модель протикорабельної ракети Teseo Mk2/Е. Про це повідомляє Naval News.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Ракетною установкою оснащуватимуть есмінці наступного покоління за проектом DDX. Найімовірніше, нова ракета замінить Mk/2A на борту фрегатів FREMM і Horizon. Також повідомляється, що протикорабельна ракета вже підходить для установки на багатоцільові патрульні катери.

[ + – ] Фрегат типу FREMM

Teseo Mk2/Е — це ракета, яка базується на попередніх напрацюваннях. В експортному варіанті вона поставляється під назвою OTOMAT. Вона об'єднує в собі дворежимну головку самонаведення, що включає радіочастотний датчик і датчик для ураження морських і наземних цілей за заздалегідь заданими координатами.

[ + – ] Візуалізація ракети Teseo MK2/Е

Характеристики ракети:

Вага — 700 кг

Довжина — 5 метрів

Дальність ураження — понад 350 км.

Вбудований датчик ЕО дозволяє ракеті оновити або перепризначити мету прямо під час польоту. Регулювати політ ракети буде оператор, маючи зображення з поля бою в реальному часі. Смертоносний ефект досягається за рахунок осколково-фугасної бойової частини ракети.

Нагадаємо, в США випробували гіперзвукову ракету, швидкість якої перевищила 6000 км/год. Також у Штатах була протестована нова система пуску крилатих ракет із піддонів.