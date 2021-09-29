Не пытайтесь зачищать аккаунты. В Беларуси пригрозили всем сторонникам убитого Зельцера (видео)

По словам главы администрации Лукашенко, сторонники айтишника, который застрелил сотрудника КГБ, перешли "красню линию" и заигрались в "революцию".

Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко заявил, что все те, кто "заигрался в революцию" ответят перед законом. Об этом сообщает государственное издание Белта.

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По словам Сергеенко, вчерашние события, в результате которого был убит сотрудник КГБ — трагедия. И они скорбят вместе с родными и близкими силовика. В то же время он обратился к той части населения, которая не несет цветы и лампадки к месту работы погибшего, заявив, что они перешли красную линию.

"Предупреждаю вас, собственники магазинов, где, как известно, продаются так называемые боевые листки, пропагандирующие экстремизм, насилие и преступность, злорадствующие, называющие себя журналистами и все те, кто заигрался в "революцию" здесь и за рубежом, — ответите перед законом. Даже не пытайтесь зачищать свои аккаунты в социальных сетях. Все, кто увидел в преступнике сакральную жертву, кто переступил через слезы четырехлетнего ребенка, кто сделал хайп на горе семьи офицера, будут найдены. Сегодня вы показали свое истинное лицо: беспринципное, подлое и аморальное", — заявил Сергеенко.

Перестрелка Андрея Зельцера с КГБ: что известно

28 сентября был убит офицер КГБ с позывным "Нирвана". Его застрелил айтишник Андрей Зельцер, который не стал добровольно открывать двери в свою квартиру по требованию силовиков. Когда сотрудники КГБ зашли в квартиру, Зельцер открыл огонь по ним. В ходе перестрелки силовики застрелили Зельцера.

После инцидента Лукашенко поручил "посекундно" разобрать, что произошло при штурме квартиры Андрея Зельцера.

Отметим, что из-за слов одноклассницы убитого КГБ Зельцера, в Беларуси заблокировали издание "Комсомольская правда". Девушка рассказала журналистам, что убитый силовиками парень хорошо учился в школе и был позитивным. Власти назвали материал нагнетанием напряженностью между общество и государством.