Не намагайтеся зачищати акаунти. У Білорусі пригрозили всім прихильникам убитого Зельцера (відео)

За словами глави адміністрації Лукашенка, прихильники айтішника, який застрелив співробітника КДБ, перейшли "червону лінію" та загралися в "революцію".

Глава адміністрації президента Білорусі Ігор Сергієнко заявив, що всі ті, хто "загрався в революцію", відповідатимуть перед законом. Про це повідомляє державне видання "Белта".

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За словами Сергієнка, учорашні події, в результаті яких був убитий співробітник КДБ, — трагедія. І вони сумують разом із рідними та близькими силовика. У той же час він звернувся до тієї частини населення, яка не несе квіти та лампадки до місця роботи загиблого, заявивши, що вони перейшли червону лінію.

"Попереджаю вас, власники магазинів, де, як відомо, продаються так звані бойові листки, що пропагують екстремізм, насильство та злочинність, ті, хто зловтішаються, хто називає себе журналістами і всі ті, хто загрався в "революцію" тут і за кордоном, — відповісте перед законом. Навіть не намагайтеся зачищати свої акаунти в соціальних мережах. Всі, хто побачив у злочинцеві сакральну жертву, хто переступив через сльози чотирирічної дитини, хто зробив хайп на горі сім'ї офіцера, будуть знайдені. Сьогодні ви показали своє справжнє обличчя: безпринципне, підле й аморальне", — заявив Сергієнко.

Перестрілка Андрія Зельцера з КДБ: що відомо

28 вересня було вбито офіцера КДБ з позивним "Нірвана". Його застрелив айтішник Андрій Зельцер, який не став добровільно відчиняти двері у свою квартиру на вимогу силовиків. Коли співробітники КДБ зайшли в квартиру, Зельцер відкрив вогонь по них. У ході перестрілки силовики застрелили Зельцера.

Після інциденту Лукашенко доручив "посекундно" розібрати, що сталося під час штурму квартири Андрія Зельцера.

Відзначимо, що через слова однокласниці убитого КДБ Зельцера, у Білорусі заблокували видання "Комсомольская правда". Дівчина розповіла журналістам, що вбитий силовиками хлопець добре вчився в школі та був позитивним. Влада назвала матеріал нагнітанням напруженості між суспільством і державою.