У Білорусі заблокували "Комсомольську правду" через слова однокласниці убитого КДБ Зельцера

Дівчина розповіла журналістам, що вбитий силовиками хлопець добре вчився в школі та був позитивним. Влада розцінила матеріал як "нагнітання напруженості між суспільством і державою".

Міністерство інформації Республіки Білорусь заблокувало портал kp.by ("Комсомольская правда. Білорусь"). При спробі зайти на нього з території України з'являється повідомлення з текстом "не вдається отримати доступ до сайту".

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[ + – ] На поточний момент до сайту kp.by немає доступу

На сайті відомства стверджується, що доступ до kp.by був обмежений через те, що на ньому опублікували матеріал, "що містить відомості, що сприяють формуванню джерел загроз національній безпеці, які полягають у штучному нагнітанні напруженості та протистояння в суспільстві, між суспільством і державою" .

Головний редактор газети "Комсомольская правда" Володимир Сунгоркін же заявив, що портал заблокували через публікацію на ньому замітки зі словами однокласниці Андрія Зельцера, який загинув 28 вересня в ході перестрілки зі співробітниками КДБ Білорусі. Матеріал вийшов під заголовком "Однокласниця хлопця, який застрелив співробітника КДБ: "Андрій був завжди за правду, міг за себе постояти".

"Буквально два абзаци, чотири речення про те, що хлопець був хороший, коли вони разом вчилися, і завжди за правду стояв", — запевнив Сунгоркін.

Главред "Комсомольської правди" заявив, що замітка в первісному вигляді пробула на сайті три хвилини — з 22:04 до 22:07. За цей час редактор звернув на неї увагу та змінив у ній заголовок із текстом. Утім, за словами Сунгоркіна, цих кількох хвилин вистачило для того, щоб замітка "встигла потрапити до всіх, кому треба". За цим, як пише "Наша ніва", пішла хвиля обурень у низці проурядових Telegram-каналів.

Фокусу вдалося знайти в кеші пошукової системи Google збережену копію цього матеріалу. Станом на ніч 29 вересня біля замітки був уже такий заголовок: "Однокласники того, хто застрелив співробітника КДБ: "Важко уявити, що могло спонукати його на такий вчинок". Також із відредагованого тексту зник сам коментар однокласниці застреленого Андрія Зельцера.

[ + – ] Відредагована замітка на сайті kp.by, збережена в кеші Google версія

[ + – ] Відредагована замітка на сайті kp.by, збережена в кеші Google версія

[ + – ] Відредагована замітка на сайті kp.by, збережена в кеші Google версія

Утім, віддалений коментар однокласниці Андрія Зельцера опублікувала низка інших ресурсів, серед яких — charter97.org. Нижче ми наводимо його повністю:

"Ми вчилися з ним у 8 і 9 класі в 203-їй школі при БНТУ, вона в Уруччі, — розповіла Віра Соловйова. — Андрій учився дуже добре. Він — дуже позитивна людина, завжди готова допомогти. Ось усе хороше, що можна сказати про людину, — це, по суті, про нього. У школі він захоплювався спортом. А саме — фехтуванням. Потім він тренування закинув, але недавно сказав мені, що знову відновив заняття. Після закінчення школи ми часто зустрічалися в Уруччі, згадували школу. Потім він пішов працювати в EPAM, зараз він тімлід (далеко не остання керівна посада в ІТ-компанії, прим. ред.). За характером Андрій сміливий. Завжди за правду. Міг відповісти опонентам, міг за себе постояти. Часто сперечався, завжди відстоював свою позицію" .

Нагадаємо, співробітники КДБ Білорусі вбили 31-річного Андрія Зельцера 28 вересня. Силовики "відпрацьовували адреси", де могли бути "причетні до терористичної діяльності" особи. Зельцер не захотів відчиняти двері квартири, коли до нього постукали КДБ-шники, після чого ті вирішили вломитися в житло силою. Усередині їх уже чекав хлопець зі зброєю в руках. Повідомлялося, що Зельцер перед загибеллю смертельно поранив одного з силовиків. Олександр Лукашенко, коментуючи подію, заявив, що "це не залишиться безкарним".