В Беларуси заблокировали "Комсомольскую правду" из-за слов одноклассницы убитого КГБ Зельцера
Девушка рассказала журналистам, что убитый силовиками парень хорошо учился в школе и был позитивным. Власти расценили материал как "нагнетание напряженности между обществом и государством".
Министерство информации Республики Беларусь заблокировало портал kp.by ("Комсомольская правда. Беларусь"). При попытке зайти на него с территории Украины появляется сообщение с текстом "не удается получить доступ к сайту".
На сайте ведомства утверждается, что доступ к kp.by был ограничен из-за того, что на нем опубликовали материал, "содержащий сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством".
Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин же заявил, что портал заблокировали из-за публикации на нем заметки со словами одноклассницы Андрея Зельцера, который погиб 28 сентября в ходе перестрелки с сотрудниками КГБ Беларуси. Материал вышел под заголовком "Одноклассница парня, застрелившего сотрудника КГБ: "Андрей был всегда за правду, мог за себя постоять".
"Буквально два абзаца, четыре предложения о том, что парень был хороший, когда они вместе учились, и всегда за правду стоял", — заверил Сунгоркин.
Главред "Комсомольской правды" заявил, что заметка в изначальном виде пробыла на сайте три минуты — с 22:04 до 22:07. За это время редактор обратил на нее внимание и изменил в ней заголовок с текстом. Впрочем, по словам Сунгоркина, этих нескольких минут хватило для того, чтобы заметка "успела попасть ко всем, кому надо". За этим, как пишет "Наша ніва", последовала волна возмущений в ряде проправительственных Telegram-каналов.
Фокусу удалось найти в кэше поисковой системы Google сохраненную копию этого материала. По состоянию на ночь 29 сентября у заметки был уже такой заголовок: "Одноклассники застрелившего сотрудника КГБ: "Трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок". Также из отредактированного текста исчез сам комментарий одноклассницы застреленного Андрея Зельцера.
Впрочем, удаленный комментарий одноклассницы Андрея Зельцера опубликовал ряд других ресурсов, среди которых — charter97.org. Ниже мы приводим его полностью:
"Мы учились с ним в 8 и 9 классе в 203-ей школе при БНТУ, она в Уручье, — рассказала Вера Соловьева. — Андрей учился очень хорошо. Он – очень позитивный человек, всегда готовый помочь. Вот все хорошее, что можно сказать о человеке – это по сути про него. В школе он увлекался спортом. А именно – фехтованием. Потом он тренировки забросил, но недавно сказал мне, что снова возобновил занятия. После окончания школы мы часто встречались в Уручье, вспоминали школу. Потом он пошел работать в EPAM, сейчас он тимлид (далеко не последняя руководящая должность в ИТ-компании, прим. Ред.). По характеру Андрей смелый. Всегда за правду. Мог ответить оппонентам, мог за себя постоять. Часто спорил, всегда отстаивал свою позицию".
Напомним, сотрудники КГБ Беларуси убили 31-летнего Андрея Зельцера 28 сентября. Силовики "отрабатывали адреса", где могли быть "причастные к террористической деятельности" лица. Зельцер не захотел открывать дверь квартиры когда к нему постучались КГБ-шники, после чего те решили вломиться в жилище силой. Внутри их уже ждал парень с оружием в руках. Сообщалось, что Зельцер перед гибелью смертельно ранил одного из силовиков. Александр Лукашенко, комментируя произошедшее, заявил, что "это не останется безнаказанным".