В Беларуси заблокировали "Комсомольскую правду" из-за слов одноклассницы убитого КГБ Зельцера

Девушка рассказала журналистам, что убитый силовиками парень хорошо учился в школе и был позитивным. Власти расценили материал как "нагнетание напряженности между обществом и государством".

Министерство информации Республики Беларусь заблокировало портал kp.by ("Комсомольская правда. Беларусь"). При попытке зайти на него с территории Украины появляется сообщение с текстом "не удается получить доступ к сайту".

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[ + – ] На текущий момент к сайту kp.by нет доступа

На сайте ведомства утверждается, что доступ к kp.by был ограничен из-за того, что на нем опубликовали материал, "содержащий сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством".

Главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин же заявил, что портал заблокировали из-за публикации на нем заметки со словами одноклассницы Андрея Зельцера, который погиб 28 сентября в ходе перестрелки с сотрудниками КГБ Беларуси. Материал вышел под заголовком "Одноклассница парня, застрелившего сотрудника КГБ: "Андрей был всегда за правду, мог за себя постоять".

"Буквально два абзаца, четыре предложения о том, что парень был хороший, когда они вместе учились, и всегда за правду стоял", — заверил Сунгоркин.

Главред "Комсомольской правды" заявил, что заметка в изначальном виде пробыла на сайте три минуты — с 22:04 до 22:07. За это время редактор обратил на нее внимание и изменил в ней заголовок с текстом. Впрочем, по словам Сунгоркина, этих нескольких минут хватило для того, чтобы заметка "успела попасть ко всем, кому надо". За этим, как пишет "Наша ніва", последовала волна возмущений в ряде проправительственных Telegram-каналов.

Фокусу удалось найти в кэше поисковой системы Google сохраненную копию этого материала. По состоянию на ночь 29 сентября у заметки был уже такой заголовок: "Одноклассники застрелившего сотрудника КГБ: "Трудно представить, что могло сподвигнуть его на такой поступок". Также из отредактированного текста исчез сам комментарий одноклассницы застреленного Андрея Зельцера.

[ + – ] Отредактированная заметка на сайте kp.by, сохраненная в кэше Google версия

[ + – ] Отредактированная заметка на сайте kp.by, сохраненная в кэше Google версия

[ + – ] Отредактированная заметка на сайте kp.by, сохраненная в кэше Google версия

Впрочем, удаленный комментарий одноклассницы Андрея Зельцера опубликовал ряд других ресурсов, среди которых — charter97.org. Ниже мы приводим его полностью:

"Мы учились с ним в 8 и 9 классе в 203-ей школе при БНТУ, она в Уручье, — рассказала Вера Соловьева. — Андрей учился очень хорошо. Он – очень позитивный человек, всегда готовый помочь. Вот все хорошее, что можно сказать о человеке – это по сути про него. В школе он увлекался спортом. А именно – фехтованием. Потом он тренировки забросил, но недавно сказал мне, что снова возобновил занятия. После окончания школы мы часто встречались в Уручье, вспоминали школу. Потом он пошел работать в EPAM, сейчас он тимлид (далеко не последняя руководящая должность в ИТ-компании, прим. Ред.). По характеру Андрей смелый. Всегда за правду. Мог ответить оппонентам, мог за себя постоять. Часто спорил, всегда отстаивал свою позицию".

Напомним, сотрудники КГБ Беларуси убили 31-летнего Андрея Зельцера 28 сентября. Силовики "отрабатывали адреса", где могли быть "причастные к террористической деятельности" лица. Зельцер не захотел открывать дверь квартиры когда к нему постучались КГБ-шники, после чего те решили вломиться в жилище силой. Внутри их уже ждал парень с оружием в руках. Сообщалось, что Зельцер перед гибелью смертельно ранил одного из силовиков. Александр Лукашенко, комментируя произошедшее, заявил, что "это не останется безнаказанным".