За сочувствие убитому Андрею Зельцеру. КГБ Беларуси за сутки задержало около 50 человек (список)
После убийства сотрудника КГБ, многие начали высказываться в поддержку Зельцера. Правозащитники считают, что это и послужило причиной задержаний десятков людей по стране.
Белорусский правозащитный центр "Вясна" зафиксировал задержание силовиками КГБ Беларуси около 50 человек, из них 40 удалось идентифицировать. Задержания проходили в Гродно, Минске, Бресте, Гомеле и ряде других городов. Об этом сообщается на сайте правозащитников.
Как утверждают правозащитники, задержания произошли 29 сентября. Вероятнее всего, они были связаны с позитивными комментариями в соцсетях в адрес убитого айтишника Андрея Зельцера, который пристрелил силовика.
Задержанным гражданам инкриминируют 369 статью (оскорбление государственного служащего) и 130 (возбуждение социальной розни) Уголовного кодекса РФ. Всех людей держат в СИЗО на улице Окрестина в Минске.
Жена задержанного Алексея Сенько рассказала о том, как задержали ее мужа:
"Мой муж был болен, он остался дома, мой маленький сын и я пошли в магазин. Мы пошли к моей бабушке, матери моего мужа, которая живет неподалеку. Пока они были с ней, трое незнакомцев с каменными лицами позвонили в дверь и спросил про Алексея. Не представился, ничего не сказал. Стало тревожно. Звонила мужу, он сначала не брал, потом сказал: "Я не могу разговаривать". Мы пошли домой, подошли, а там уже трое его выводят. Ему удалось шепнуть мне: "Это КГБ".
У большей части задержанных проводились обыски, в результате которых были изъяты телефоны, компьютеры и прочая техника.
Известный на данный момент список задержанных:
- Андросинков Андрей
- Антипенко Артем
- Антанович Ина (Гродно)
- Астреика Виталий
- Осетр римский (Гомель)
- Бобровский Даниил (Минск)
- Башлаков Тимур (Гомель)
- Беленик Павел (Гродно)
- Александр Велесницкий (Столин)
- Даливеня Сергей
- Дорофеев Вячеслав
- Ипатов Вячеслав
- Костюкевич Даниил
- Калашникава Анастасия
- Катовский Виктор (Брест)
- Кириенко Сергей (Гомель)
- Кириенко Владимир (Гомель)
- Кириллица Вадим
- Кирилл Игорь
- Кириллица Марина
- Климчик Виктор
- Краснова Таццяна (Гомель)
- Лобутенко Максим (Речица)
- Литвинюк Андрей
- Миронов Илья (Гомель)
- Нестерович Игорь (Гомель)
- Никитина Наталья
- Новик Алесь
- Пендик Дмитрий
- Рогатнев Иван (задержан за разжигание вражды)
- Максим Рожков (Гомель)
- Олень Виталий
- Сорока Виктория
- Сергей Сляжов (Жлобин)
- Сомов Антон (Витебск)
- Сенько Алексей (Слоним)
- Евгений Тазов
- Хмельницкий Артем
- Шнак Анатолий (Гомель)
- Шункевич Андрей
Напомним, 28 сентября был убит офицер КГБ с позывным "Нирвана". Его застрелил айтишник Андрей Зельцер, который не стал добровольно открывать двери в свою квартиру по требованию силовиков. Когда сотрудники КГБ зашли в квартиру, Зельцер открыл огонь по ним. В ходе перестрелки силовики застрелили Зельцера.
После этого глава администрации Лукашенко пригрозил всем поддерживающим Зельцера людям ответственностью перед законом. А сам президент поручил "посекундно" разобрать, что произошло при штурме квартиры айтишника.