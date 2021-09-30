За сочувствие убитому Андрею Зельцеру. КГБ Беларуси за сутки задержало около 50 человек (список)

После убийства сотрудника КГБ, многие начали высказываться в поддержку Зельцера. Правозащитники считают, что это и послужило причиной задержаний десятков людей по стране.

Белорусский правозащитный центр "Вясна" зафиксировал задержание силовиками КГБ Беларуси около 50 человек, из них 40 удалось идентифицировать. Задержания проходили в Гродно, Минске, Бресте, Гомеле и ряде других городов. Об этом сообщается на сайте правозащитников.

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Как утверждают правозащитники, задержания произошли 29 сентября. Вероятнее всего, они были связаны с позитивными комментариями в соцсетях в адрес убитого айтишника Андрея Зельцера, который пристрелил силовика.

Задержанным гражданам инкриминируют 369 статью (оскорбление государственного служащего) и 130 (возбуждение социальной розни) Уголовного кодекса РФ. Всех людей держат в СИЗО на улице Окрестина в Минске.

Жена задержанного Алексея Сенько рассказала о том, как задержали ее мужа:

"Мой муж был болен, он остался дома, мой маленький сын и я пошли в магазин. Мы пошли к моей бабушке, матери моего мужа, которая живет неподалеку. Пока они были с ней, трое незнакомцев с каменными лицами позвонили в дверь и спросил про Алексея. Не представился, ничего не сказал. Стало тревожно. Звонила мужу, он сначала не брал, потом сказал: "Я не могу разговаривать". Мы пошли домой, подошли, а там уже трое его выводят. Ему удалось шепнуть мне: "Это КГБ".

У большей части задержанных проводились обыски, в результате которых были изъяты телефоны, компьютеры и прочая техника.

Известный на данный момент список задержанных:

Андросинков Андрей Антипенко Артем Антанович Ина (Гродно) Астреика Виталий Осетр римский (Гомель) Бобровский Даниил (Минск) Башлаков Тимур (Гомель) Беленик Павел (Гродно) Александр Велесницкий (Столин) Даливеня Сергей Дорофеев Вячеслав Ипатов Вячеслав Костюкевич Даниил Калашникава Анастасия Катовский Виктор (Брест) Кириенко Сергей (Гомель) Кириенко Владимир (Гомель) Кириллица Вадим Кирилл Игорь Кириллица Марина Климчик Виктор Краснова Таццяна (Гомель) Лобутенко Максим (Речица) Литвинюк Андрей Миронов Илья (Гомель) Нестерович Игорь (Гомель) Никитина Наталья Новик Алесь Пендик Дмитрий Рогатнев Иван (задержан за разжигание вражды) Максим Рожков (Гомель) Олень Виталий Сорока Виктория Сергей Сляжов (Жлобин) Сомов Антон (Витебск) Сенько Алексей (Слоним) Евгений Тазов Хмельницкий Артем Шнак Анатолий (Гомель) Шункевич Андрей

Напомним, 28 сентября был убит офицер КГБ с позывным "Нирвана". Его застрелил айтишник Андрей Зельцер, который не стал добровольно открывать двери в свою квартиру по требованию силовиков. Когда сотрудники КГБ зашли в квартиру, Зельцер открыл огонь по ним. В ходе перестрелки силовики застрелили Зельцера.

После этого глава администрации Лукашенко пригрозил всем поддерживающим Зельцера людям ответственностью перед законом. А сам президент поручил "посекундно" разобрать, что произошло при штурме квартиры айтишника.