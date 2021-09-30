За співчуття вбитому Андрію Зельцеру. КДБ Білорусі за добу затримало майже 50 осіб (список)

Після вбивства співробітника КДБ, багато хто почав позитивно висловлюватися на адресу Зельцера. Правозахисники вважають, що це й слугувало причиною затримань десятків людей у країні.

Білоруський правозахисний центр "Вясна" зафіксував затримання силовиками КДБ Білорусі майже 50 осіб, з них 40 вдалося ідентифікувати. Затримання проходили в Гродно, Мінську, Бресті, Гомелі та низці інших міст. Про це повідомляється на сайті правозахисників.

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Як стверджують правозахисники, затримання відбулися 29 вересня. Найімовірніше, вони були пов'язані з позитивними коментарями в соцмережах на адресу вбитого айтішника Андрія Зельцера, який пристрелив силовика.

Затриманим громадянам інкримінують 369 статтю (образа державного службовця) і 130 (порушення соціальної ворожнечі) Кримінального кодексу РФ. Усіх людей тримають в СІЗО на вулиці Акрестіна в Мінську.

Дружина затриманого Олексія Сенько розповіла про те, як затримали її чоловіка:

"Мій чоловік був хворий, він залишився вдома, мій маленький син і я пішли в магазин. Ми пішли до моєї бабусі, матері мого чоловіка, яка живе неподалік. Поки вони були з нею, троє незнайомців із кам'яними обличчями подзвонили в двері та запитали про Олексія. Не представився, нічого не сказав. Стало тривожно. Дзвонила чоловікові, він спочатку не брав, потім сказав: "Я не можу розмовляти". Ми пішли додому, підійшли, а там вже троє його виводять. Йому вдалося прошепотіти мені: "Це КДБ".

У більшій частині затриманих проводилися обшуки, внаслідок яких були вилучені телефони, комп'ютери й інша техніка.

Відомий наразі список затриманих:

Андросінков Андрій. Антипенко Артем. Антанович Іна (Гродно). Астреїка Віталій. Осетр римський (Гомель). Бобровський Данило (Мінськ). Башлаков Тимур (Гомель). Беленік Павло (Гродно). Олександр Велесницький (Столин). Далівеня Сергій. Дорофєєв В'ячеслав. Іпатов В'ячеслав. Костюкевич Данило. Калашнікава Анастасія. Катовський Віктор (Брест). Кирієнко Сергій (Гомель). Кирієнко Володимир (Гомель). Кирилиця Вадим. Кирил Ігор. Кирилиця Марина. Климчик Віктор. Краснова Тацяна (Гомель). Лобутенко Максим (Річиця). Литвинюк Андрій. Миронов Ілля (Гомель). Нестерович Ігор (Гомель). Нікітіна Наталія. Новик Алесь. Пендик Дмитро. Рогатнев Іван (затриманий за розпалювання ворожнечі). Максим Рожков (Гомель). Олень Віталій. Сорока Вікторія. Сергій Сляжов (Жлобин). Сомов Антон (Вітебськ). Сенько Олексій (Слонім). Євгеній Тазов. Хмельницький Артем. Шнак Анатолій (Гомель). Шункевич Андрій.

Нагадаємо, 28 вересня було вбито офіцера КДБ із позивним "Нірвана". Його застрелив айтішник Андрій Зельцер, який не відчинив добровільно двері у свою квартиру на вимогу силовиків. Коли співробітники КДБ зайшли в квартиру, Зельцер відкрив вогонь по них. У процесі перестрілки силовики застрелили Зельцера.

Після цього глава адміністрації Лукашенко пригрозив усім людям, які підтримують Зельцера, відповідальністю перед законом. А сам президент доручив "посекундно" розібрати, що сталося під час штурму квартири айтішника.