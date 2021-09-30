За співчуття вбитому Андрію Зельцеру. КДБ Білорусі за добу затримало майже 50 осіб (список)
Після вбивства співробітника КДБ, багато хто почав позитивно висловлюватися на адресу Зельцера. Правозахисники вважають, що це й слугувало причиною затримань десятків людей у країні.
Білоруський правозахисний центр "Вясна" зафіксував затримання силовиками КДБ Білорусі майже 50 осіб, з них 40 вдалося ідентифікувати. Затримання проходили в Гродно, Мінську, Бресті, Гомелі та низці інших міст. Про це повідомляється на сайті правозахисників.
Як стверджують правозахисники, затримання відбулися 29 вересня. Найімовірніше, вони були пов'язані з позитивними коментарями в соцмережах на адресу вбитого айтішника Андрія Зельцера, який пристрелив силовика.
Затриманим громадянам інкримінують 369 статтю (образа державного службовця) і 130 (порушення соціальної ворожнечі) Кримінального кодексу РФ. Усіх людей тримають в СІЗО на вулиці Акрестіна в Мінську.
Дружина затриманого Олексія Сенько розповіла про те, як затримали її чоловіка:
"Мій чоловік був хворий, він залишився вдома, мій маленький син і я пішли в магазин. Ми пішли до моєї бабусі, матері мого чоловіка, яка живе неподалік. Поки вони були з нею, троє незнайомців із кам'яними обличчями подзвонили в двері та запитали про Олексія. Не представився, нічого не сказав. Стало тривожно. Дзвонила чоловікові, він спочатку не брав, потім сказав: "Я не можу розмовляти". Ми пішли додому, підійшли, а там вже троє його виводять. Йому вдалося прошепотіти мені: "Це КДБ".
У більшій частині затриманих проводилися обшуки, внаслідок яких були вилучені телефони, комп'ютери й інша техніка.
Відомий наразі список затриманих:
- Андросінков Андрій.
- Антипенко Артем.
- Антанович Іна (Гродно).
- Астреїка Віталій.
- Осетр римський (Гомель).
- Бобровський Данило (Мінськ).
- Башлаков Тимур (Гомель).
- Беленік Павло (Гродно).
- Олександр Велесницький (Столин).
- Далівеня Сергій.
- Дорофєєв В'ячеслав.
- Іпатов В'ячеслав.
- Костюкевич Данило.
- Калашнікава Анастасія.
- Катовський Віктор (Брест).
- Кирієнко Сергій (Гомель).
- Кирієнко Володимир (Гомель).
- Кирилиця Вадим.
- Кирил Ігор.
- Кирилиця Марина.
- Климчик Віктор.
- Краснова Тацяна (Гомель).
- Лобутенко Максим (Річиця).
- Литвинюк Андрій.
- Миронов Ілля (Гомель).
- Нестерович Ігор (Гомель).
- Нікітіна Наталія.
- Новик Алесь.
- Пендик Дмитро.
- Рогатнев Іван (затриманий за розпалювання ворожнечі).
- Максим Рожков (Гомель).
- Олень Віталій.
- Сорока Вікторія.
- Сергій Сляжов (Жлобин).
- Сомов Антон (Вітебськ).
- Сенько Олексій (Слонім).
- Євгеній Тазов.
- Хмельницький Артем.
- Шнак Анатолій (Гомель).
- Шункевич Андрій.
Нагадаємо, 28 вересня було вбито офіцера КДБ із позивним "Нірвана". Його застрелив айтішник Андрій Зельцер, який не відчинив добровільно двері у свою квартиру на вимогу силовиків. Коли співробітники КДБ зайшли в квартиру, Зельцер відкрив вогонь по них. У процесі перестрілки силовики застрелили Зельцера.
Після цього глава адміністрації Лукашенко пригрозив усім людям, які підтримують Зельцера, відповідальністю перед законом. А сам президент доручив "посекундно" розібрати, що сталося під час штурму квартири айтішника.