В Беларуси предложили ликвидировать по 100 человек за каждого убитого сотрудника КГБ (видео)

Экс-глава Генштаба Олег Белоконев предложил поступать с "экстремистами и подобными" так, как однажды сказал Путин — "мочить их в сортире".

Бывший глава Генштаба Вооруженных сил Беларуси генерал-майор, а ныне депутат Палаты представителей Олег Белоконев предложил убить за одного погибшего сотрудника КГБ 20 или 100 человек. Об этом сообщает белорусский отдел Радио Свобода.

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Во время церемонии прощания с офицером спецподразделения "Альфа" КГБ Дмитрием Федосюком, погибшего во перестрелки с айтишником Андреем Зельцером 28 сентября, экс-глава Генштаба заявил, что с экстремистами и всеми подобными поступают слишком мягко.

"В каких семьях воспитывались эти люди. Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и им подобными. Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все делать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, по закону их уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех: за одного — 20, 100… Чтобы не было неповадно никому. Может быть, грубо, но искренне", — заявил Белоконев.

Что известно об убитом сотруднике КГБ Дмитрие Федосюке

Дмитрий "Нирвана" Юрьевич Федосюк — боец группы "А" КГБ Беларуси. Родился 5 июня 1990 года в Минске. Мать Дмитрия также служит в КГБ. Как пишет телеграм-канал BYPOL, Татьяна Федосюк руководит одним из подразделений центрального аппарата КГБ. Она родилась 10 сентября 1969 года.

[ + – ] Дмитрий Федосюк Фото: belsat.eu

Известно, что Федосюк погиб в больнице от огнестрельного ранения.

Перестрелка Андрея Зельцера и силовиков КГБ: что известно о происшествии

28 сентября в Минске во время спецоперации силовиков КГБ по "отработке адресов, в которых могли быть лица, причастные к террористической деятельности" произошел инцидент. Один из жителей дома (как оказалось позднее Андрей Зельцер) отказался открывать двери. Силовики начали ее выламывать. Когда правоохранители зашли внутрь, то Зельцер открыл огонь по силовикам из охотничьего ружья. Дмитрий Феодосюк погиб от ранений, а другие сотрудники КГБ убили Андрея Зельцера.

[ + – ] Видео перестрелки и взлома двери

Андрей Зельцер — айтишник из американской IT-компании EPAM. У него осталась жена и сын 9 лет. Парень проявлял активность в политической жизни, и принимал участие в протестах против Лукашенко.

[ + – ] Андрей Зельцер

Напомним, в Беларуси задержали около 50 человек за сочувствие убитому Андрею Зельцеру. Задержания происходили в разных городах Беларуси: Гродно, Минск, Гомель и ряде других.

У Лукашенко пригрозили ответственностью всем сторонникам убитого Зельцера. Глава администрации президента Игорь Сергеенко заявил, что сторонники айтишника перешли "красную линию" и "заигрались в революцию".