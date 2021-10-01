У Білорусі запропонували ліквідувати по 100 осіб за кожного вбитого співробітника КДБ (відео)

Ексглава Генштабу Олег Білоконев запропонував чинити з "екстремістами і подібними" так, як одного разу сказав Путін, — "мочити їх у сортирі".

Колишній глава Генштабу Збройних сил Білорусі генерал-майор, а нині депутат Палати представників Олег Білоконев запропонував убити за одного загиблого співробітника КДБ 20 або 100 осіб. Про це повідомляє білоруський відділ Радіо Свобода.

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Під час церемонії прощання з офіцером спецпідрозділу "Альфа" КДБ Дмитром Федосюком, який загинув під перестрілки з айтішником Андрієм Зельцером 28 вересня, ексглава Генштабу заявив, що з екстремістами й усіма подібними поводяться занадто м'яко.

"В яких сім'ях виховувалися ці люди. Я вважаю, ми занадто м'яко чинимо з ними і подібними. Чомусь вони діють поза рамками закону, а ми намагаємося все робити за законом. Згідно із законом із ними розмовляти, згідно із законом їх переконувати, за законом їх умовляти. А треба, як Путін сказав, мочити в сортирі всіх: за одного — 20, 100… Щоб не було неповадно нікому. Може бути, грубо, але щиро", — заявив Білоконев.

Що відомо про вбитого співробітника КДБ Дмитра Федосюка

Дмитро "Нірвана" Юрійович Федосюк — боєць групи "А" КДБ Білорусі. Народився 5 червня 1990 року в Мінську. Мати Дмитра також служить в КДБ. Як пише телеграм-канал BYPOL, Тетяна Федосюк керує одним із підрозділів центрального апарату КДБ. Вона народилася 10 вересня 1969 року.

[ + – ] Дмитро Федосюк Фото: belsat.eu

Відомо, що Федосюк загинув у лікарні від вогнепального поранення.

Перестрілка Андрія Зельцера і силовиків КДБ: що відомо про подію

28 вересня в Мінську під час спецоперації силовиків КДБ з "відпрацювання адрес, в яких могли бути особи, причетні до терористичної діяльності" стався інцидент. Один із мешканців будинку (як з'ясувалося пізніше Андрій Зельцер) відмовився відкривати двері. Силовики почали їх виламувати. Коли правоохоронці зайшли всередину, то Зельцер відкрив вогонь по силовиках із мисливської рушниці. Дмитро Феодосюк загинув від поранень, а інші співробітники КДБ вбили Андрія Зельцера.

[ + – ] Відео перестрілки і злому дверей

Андрій Зельцер — айтішник з американської IT-компанії EPAM. У нього залишилася дружина і син 9 років. Хлопець проявляв активність в політичному житті, і брав участь у протестах проти Лукашенка.

[ + – ] Андрій Зельцер

Нагадаємо, в Білорусі затримали майже 50 осіб за співчуття вбитому Андрію Зельцеру. Затримання відбувалися в різних містах Білорусі: Гродно, Мінськ, Гомель і низка інших.

У Лукашенка пригрозили відповідальністю всім прихильникам убитого Зельцера. Глава адміністрації президента Ігор Сергієнко заявив, що прихильники айтішника перейшли "червону лінію" і "загралися в революцію".