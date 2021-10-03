Пророссийские боевики применили запрещенное оружие на Донбассе. ВСУ ответили огнем

В частности, оккупационные силы обстреляли позиции украинских военных в Донецкой области из минометов калибра 82 мм и гранатометов.

Российско-оккупационные формирования с начала суток воскресенья, 3 октября, дважды нарушили режим тишины, совершив обстрелы позиций украинских военных из различного вооружения, в том числе и из запрещенного Минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

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По данным украинских военных, пророссийские боевики вели обстрелы:

В направлении Лебединского (Донецкая обл.) — из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов;

Неподалеку от Водяного (Донецкая обл.) — из минометов калибра 82 мм.

Потерь среди военных ООС в результате этих атак не зафиксировано. Украинские бойцы отвечали боевикам, применяя разрешенное оружие, чем заставили противника прекратить обстрел.

Напомним, в сентябре этого года в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных формирований погибли 7 украинских военных, а количество раненных достигло 40.

Также Фокус сообщал о том, что в пятницу, 1 октября, боевики обстреляли жилые дома Авдеевки (Донецкая обл.) со стороны оккупированной ими Ясиноватой.