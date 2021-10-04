Алжир закрыл воздушное пространство для французских военных самолетов
Кризис в отношениях двух стран начался после критики Макрона "переписанной официальной истории" Алжира, которая базируется "на ненависти к Франции", а не на истине.
Французским военным самолетам запретили летать над воздушным пространством Алжира вслед за отзывом посла страны из Парижа. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.
Согласно источникам издания, штаб французской армии получил запрет на полеты утром 3 октября. Они заполнили планы полетов, но разрешение на пролет алжирские власти не дали. В то же самое время официальных уведомлений тоже не было.
По заявлению военных, закрытие воздушного пространства Алжира не помешает им и дальше проводить операцию в Мали под названием "Бархан". Так как сбор разведданных беспилотником Reaper не пострадал.
"Это не влияет на ход или проведение военных операций, а также на поток поддержки, мы адаптируемся", — заявил полковник Паскаль Янни в комментарии для издания.
Решением Макрона, французские военные реорганизуют свои силы в Мали. Военный контингент сократится до 2500-3000 военных к 2023 году против более 5000 военных сегодня.
Алжир был французской колонией в период с 1830 по 1962 год. С 1952 год по 1962 была вооруженная борьба за независимость. Она завершилась Эвианскими соглашениями о прекращении огня и самоопределения страны через референдум в 1962 году. Большинство алжирцев выступили за независимость.
Кризис в отношениях Алжира и Франции: хронология
29 сентября во Франции заявили, об уменьшении количества выдаваемых виз алжирцам в два раза. После этого президент Франции раскритиковал "переписанную официальную историю" Алжира. По мнению Макрона теперь она "основана к ненависти к Франции", а не на истинах.
В Алжире заявили, что они не позволят вмешиваться другим странам в их внутренние дела, добавив, что заявления Макрона безответственными. За ним последовал отзыв посла Алжира во Франции 2 октября.
Напомним, министр обороны Франции Флоренс Парли предостерегал Мали от сотрудничества с ЧВК "Вагнера". Однако правительство пошло на сделку с наемниками. По словам премьера, они были вынуждены пойти на такой шаг после решения о частичном выводе войск Франции из страны.