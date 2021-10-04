Алжир закрыл воздушное пространство для французских военных самолетов

Кризис в отношениях двух стран начался после критики Макрона "переписанной официальной истории" Алжира, которая базируется "на ненависти к Франции", а не на истине.

Французским военным самолетам запретили летать над воздушным пространством Алжира вслед за отзывом посла страны из Парижа. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

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Согласно источникам издания, штаб французской армии получил запрет на полеты утром 3 октября. Они заполнили планы полетов, но разрешение на пролет алжирские власти не дали. В то же самое время официальных уведомлений тоже не было.

По заявлению военных, закрытие воздушного пространства Алжира не помешает им и дальше проводить операцию в Мали под названием "Бархан". Так как сбор разведданных беспилотником Reaper не пострадал.

"Это не влияет на ход или проведение военных операций, а также на поток поддержки, мы адаптируемся", — заявил полковник Паскаль Янни в комментарии для издания.

Решением Макрона, французские военные реорганизуют свои силы в Мали. Военный контингент сократится до 2500-3000 военных к 2023 году против более 5000 военных сегодня.

Алжир был французской колонией в период с 1830 по 1962 год. С 1952 год по 1962 была вооруженная борьба за независимость. Она завершилась Эвианскими соглашениями о прекращении огня и самоопределения страны через референдум в 1962 году. Большинство алжирцев выступили за независимость.

Кризис в отношениях Алжира и Франции: хронология

29 сентября во Франции заявили, об уменьшении количества выдаваемых виз алжирцам в два раза. После этого президент Франции раскритиковал "переписанную официальную историю" Алжира. По мнению Макрона теперь она "основана к ненависти к Франции", а не на истинах.

В Алжире заявили, что они не позволят вмешиваться другим странам в их внутренние дела, добавив, что заявления Макрона безответственными. За ним последовал отзыв посла Алжира во Франции 2 октября.

Напомним, министр обороны Франции Флоренс Парли предостерегал Мали от сотрудничества с ЧВК "Вагнера". Однако правительство пошло на сделку с наемниками. По словам премьера, они были вынуждены пойти на такой шаг после решения о частичном выводе войск Франции из страны.