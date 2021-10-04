Алжир закрив повітряний простір для французьких військових літаків

Криза у відносинах двох країн почалася після критики Макрона "переписаної офіційної історії" Алжиру, яка базується "на ненависті до Франції", а не на істині.

Французьким військовим літакам заборонили літати над повітряним простором Алжиру слідом за відкликанням посла країни з Парижа. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro.

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Відповідно до джерел видання, штаб французької армії отримав заборону на польоти вранці 3 жовтня. Вони заповнили плани польотів, але дозвіл на проліт алжирська влада не дала. У той же самий час офіційних повідомлень теж не було.

За заявою військових, закриття повітряного простору Алжиру не завадить їм і далі проводити операцію в Малі під назвою "Бархан". Оскільки збір розвідданих безпілотником Reaper не постраждав.

"Це не впливає на хід або проведення військових операцій, а також на потік підтримки, ми адаптуємося", — заявив полковник Паскаль Янні в коментарі для видання.

Рішенням Макрона, французькі військові реорганізують свої сили в Малі. Військовий контингент скоротиться до 2 500-3 000 військових до 2023 року проти понад 5 000 військових сьогодні.

Алжир був французькою колонією в період із 1830 по 1962 рік. З 1952 рік по 1962 тривала збройна боротьба за незалежність. Вона завершилася Евіанськими угодами про припинення вогню і самовизначення країни через референдум у 1962 році. Більшість алжирців виступили за незалежність.

Криза у відносинах Алжиру та Франції: хронологія

29 вересня у Франції заявили, про зменшення кількості виданих віз алжирцям удвічі. Після цього президент Франції розкритикував "переписану офіційну історію" Алжиру. На думку Макрона тепер вона "заснована до ненависті до Франції", а не на істинах.

В Алжирі заявили, що вони не дозволять втручатися іншим країнам в їхні внутрішні справи, додавши, що заяви Макрона безвідповідальні. За ним пішов відгук посла Алжиру у Франції 2 жовтня.

Нагадаємо, міністр оборони Франції Флоренс Парлі застерігав Малі від співпраці з ПВК "Вагнера". Однак уряд пішов на угоду з найманцями. За словами прем'єра, вони були змушені піти на такий крок після рішення про часткове виведення військ Франції з країни.