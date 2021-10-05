Для обеспечения нужд военных: ВМСУ получили гидрографический катер "Дмитрий Чубарь" (фото)

Передача судна прошла в Бердянске, во время церемонии на нем был поднят флаг Военно-морских сил Украины.

Военно-морские силы Украины получили катер "Дмитрий Чубарь", предназначенный для выполнения заданий по обеспечению нужд военных в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины в Facebook.

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4 октября в Бердянске прошла церемония передачи корабля в состав ВМСУ. На катере подняли флаг Военно-морских сил. Судно будет выполнять задания по обеспечению нужд военных моряков наравне с другими кораблями в акватории Азовского моря.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Как передает Милитарный, первоначальное предназначение гидрографического катера было в доставки команд кораблей, сотрудников с инструментом, а также обеспечивает судна во время рейда.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

"Дмитрий Чубарь" был построен в 1985 году на Судноремонтном заводе "Красный моряк" в Ростове-на-Дону. Основные характеристики катера:

Длина — 23,15 метра

Ширина — 6,24 метра

Осадка — 1,85 метра

Экипаж — 3 человека

Пассажировместимость — 70 человек

Водоизмещение — 148 тонн

Максимальная скорость — 9 узлов.

Напомним, 16 сентября был раскрыт вероятный дизайн британских кораблей для ВМС Украины. Во время интервью с директором по корпоративным связям Babcock Джона Хауи были показаны изображения корабля в миниатюре.

Также стало известно, что США профинансировали строительство еще 6 патрульных катеров Mark VI для нужд ВМСУ, которые будут готовы к 2025 или 2026 году.