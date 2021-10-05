Для забезпечення потреб військових: ВМСУ отримали гідрографічний катер "Дмитро Чубар" (фото)
Передача судна пройшла в Бердянську, під час церемонії на ньому було піднято прапор Військово-морських сил України.
Військово-морські сили України отримали катер "Дмитро Чубар", призначений для виконання завдань із забезпечення потреб військових в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє пресслужба ВМС України у Facebook.
4 жовтня в Бердянську пройшла церемонія передачі корабля до складу ВМСУ. На катері підняли прапор Військово-морських сил. Судно виконуватиме завдання із забезпечення потреб військових моряків нарівні з іншими кораблями в акваторії Азовського моря.
Як передає Мілітарний, первісне призначення гідрографічного катера було в доставленні команд кораблів, співробітників з інструментом, а також забезпечує судна під час рейду.
"Дмитро Чубар" був побудований у 1985 році на судноремонтному заводі "Червоний моряк" у Ростові-на-Дону. Основні характеристики катера:
- Довжина — 23,15 метри
- Ширина — 6,24 метрів
- Осадка — 1,85 метр
- Екіпаж — 3 особи
- Пасажиромісткість — 70 осіб
- Водотоннажність — 148 тонн
- Максимальна швидкість — 9 вузлів.
Нагадаємо, 16 вересня був розкритий ймовірний дизайн британських кораблів для ВМС України. Під час інтерв'ю з директором з корпоративних зв'язків Babcock Джона Хаві були показані зображення корабля в мініатюрі.
Також стало відомо, що США профінансували будівництво ще 6 патрульних катерів Mark VI для потреб ВМСУ, які будуть готові у 2025 або 2026 році.