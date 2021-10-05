Для забезпечення потреб військових: ВМСУ отримали гідрографічний катер "Дмитро Чубар" (фото)

Передача судна пройшла в Бердянську, під час церемонії на ньому було піднято прапор Військово-морських сил України.

Військово-морські сили України отримали катер "Дмитро Чубар", призначений для виконання завдань із забезпечення потреб військових в акваторії Азовського моря. Про це повідомляє пресслужба ВМС України у Facebook.

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4 жовтня в Бердянську пройшла церемонія передачі корабля до складу ВМСУ. На катері підняли прапор Військово-морських сил. Судно виконуватиме завдання із забезпечення потреб військових моряків нарівні з іншими кораблями в акваторії Азовського моря.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

Як передає Мілітарний, первісне призначення гідрографічного катера було в доставленні команд кораблів, співробітників з інструментом, а також забезпечує судна під час рейду.

Фото: Facebook / ВМС ЗС України

"Дмитро Чубар" був побудований у 1985 році на судноремонтному заводі "Червоний моряк" у Ростові-на-Дону. Основні характеристики катера:

Довжина — 23,15 метри

Ширина — 6,24 метрів

Осадка — 1,85 метр

Екіпаж — 3 особи

Пасажиромісткість — 70 осіб

Водотоннажність — 148 тонн

Максимальна швидкість — 9 вузлів.

Нагадаємо, 16 вересня був розкритий ймовірний дизайн британських кораблів для ВМС України. Під час інтерв'ю з директором з корпоративних зв'язків Babcock Джона Хаві були показані зображення корабля в мініатюрі.

Також стало відомо, що США профінансували будівництво ще 6 патрульних катерів Mark VI для потреб ВМСУ, які будуть готові у 2025 або 2026 році.