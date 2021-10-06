Мировой рекорд. Американский БПЛА провел более 8 суток в полете (фото)

Предыдущий рекорд также принадлежал Vanilla Unmanned, тогда беспилотник провел в воздухе 5 суток. В этот раз он преодолел расстояние в 19 634 км.

БПЛА Vanilla Unmanned совершил рекордный полет в Калифорнии. Беспилотник за 8 суток пролетел 12 200 миль. Об этом сообщает Defbrief.

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Официально установленное время полета составило 8 дней, 50 минут и 47 секунд. За это время БПЛА пролетел 12 200 миль (19 634 км). Таким образом был установлен мировой рекорд по продолжительности полета без дозаправок. Беспилотник использует двигатель внутреннего сгорания.

Предыдущий рекорд также принадлежал Vanilla Unmanned, тогда БПЛА находился в воздухе 5 дней.

Фото: U. S. Air Force

"Мы чрезвычайно гордимся историческим достижением Platform Aerospace. Хотя мировой рекорд интересен сам по себе, более важно, чтобы мы понимали, что эта способность означает для наших совместных служб, которым немедленно требуются постоянные возможности разведки"— сказал подполковник Адам Брукс, директор Объединенной испытательной группы Emerging Technologies.

В компании отмечают, что их цель — дать Минобороне США недорогой беспилотник. Его стоимость, по словам гендиректора Platform Aerospace меньше, чем у некоторых боеприпасов.

Vanilla Unmanned — это прототип самолета, предназначенный для ведения воздушной разведки, наблюдения и разведке. Разрабатывается компанией Platform Aerospace. Он способен нести до 68 кг полезной нагрузки.

Напомним, в Турции представили новый БПЛА BAHA, способный работать в режиме "роя".

Отметим, что турецкий БПЛА Akinci с украинскими двигателями установил рекорд по высоте полета. Его грузоподъемность составляет 900 кг.