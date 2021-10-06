Світовий рекорд. Американський БПЛА провів понад 8 діб у польоті (фото)

Попередній рекорд також належав Vanilla Unmanned, тоді безпілотник провів у повітрі 5 діб. Цього разу він подолав відстань 19 634 км.

БПЛА Vanilla Unmanned здійснив рекордний політ у Каліфорнії. Безпілотник за 8 діб пролетів 12 200 миль. Про це повідомляє Defbrief.

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Офіційно встановлений час польоту склав 8 днів, 50 хвилин і 47 секунд. За цей час БПЛА пролетів 12 200 миль (19 634 км). Так був встановлений світовий рекорд за тривалістю польоту без дозаправок. Безпілотник використовує двигун внутрішнього згоряння.

Попередній рекорд також належав Vanilla Unmanned, тоді БПЛА знаходився в повітрі 5 днів.

Фото: U. S. Air Force

"Ми надзвичайно пишаємося історичним досягненням Platform Aerospace. Хоча світовий рекорд цікавий сам собою, більш важливо, щоб ми розуміли, що ця здатність означає для наших спільних служб, яким негайно потрібні постійні можливості розвідки" — сказав підполковник Адам Брукс, директор Об'єднаної випробувальної групи Emerging Technologies.

У компанії зазначають, що їхня мета — дати Міноборони США недорогий безпілотник. Його вартість, за словами гендиректора Platform Aerospace менша, ніж у деяких боєприпасів.

Vanilla Unmanned — це прототип літака, призначений для ведення повітряної розвідки, спостереження і розвідки. Розробляється компанією Platform Aerospace. Він здатний нести до 68 кг корисного навантаження.

Нагадаємо, в Туреччині представили новий БПЛА BAHA, здатний працювати в режимі "рою".

Зазначимо, що турецький БПЛА Akinci з українськими двигунами встановив рекорд із висоти польоту. Його вантажопідйомність становить 900 кг.