"Из-за агрессивной политики": НАТО в два раза сократила российскую дипмиссию

Из 18 дипломатов, которые входили в миссию, восемь должны будут покинуть Брюссель, где расположена штаб-квартира Альянса, в течение месяца.

НАТО сократил дипломатическую миссию Российской Федерации при альянсе двукратно — с 20 до 10 человек. Таким образом, восемь дипломатов должны будут покинуть Брюссель до конца месяца (два места являются вакантными). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Североатлантического Альянса.

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"Мы можем подтвердить, что НАТО приняла решение сократить число дипломатических аккредитаций, которые Российская Федерация может иметь при НАТО, до 10. Мы можем подтвердить, что мы лишили аккредитации восемь членов российской миссии при НАТО", — заявил сотрудник пресс-службы, добавив, что, по мнению НАТО, лишенные аккредитации дипломаты — офицеры российской разведки.

В Североатлантическом альянсе уверяют, что его политика в отношении Москвы является последовательной, и он лишь усиливает сдерживание и оборону в ответ на российскую агрессию.

"В то же время мы открыты для содержательного диалога", — заявили в пресс-службе.

В свою очередь, телеканал Sky News сообщает, что решение о высылке дипломатов было принято в ответ на имевшее место враждебное поведение РФ. СМИ уточняет, что летом 2021 года Альянс потребовал у входящих в него стран составить доклады по поводу подозрительной враждебной деятельности, которую они могли заметить на своей территории. Вся эта информация, как сообщается, была собрана в прошлом месяце, после чего и было решено пойти на такой шаг.

Примечательно, что еще накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса поддерживать взаимодействие с Россией для того, чтобы предотвратить гонку вооружений или холодную войну. Глава организации также признал, что Украина и Грузия вступят в Альянс, хочет того Россия или нет. Однако случится это "не завтра".

Напомним, недавно министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что НАТО должно быть готово реагировать на действия России реальными действиями.