"Через агресивну політику": НАТО у два рази скоротив російську дипмісію

З 18 дипломатів, які входили в місію, вісім повинні будуть покинути Брюссель, де розташована штаб-квартира Альянсу, протягом місяця.

НАТО скоротив дипломатичну місію Російської Федерації при альянсі дворазово — з 20 до 10 осіб. Таким чином, вісім дипломатів повинні будуть покинути Брюссель до кінця місяця (два місця є вакантними). Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного Альянсу.

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"Ми можемо підтвердити, що НАТО ухвалив рішення скоротити число дипломатичних акредитацій, які Російська Федерація може мати при НАТО, до 10. Ми можемо підтвердити, що ми позбавили акредитації вісьмох членів російської місії при НАТО", — заявив співробітник пресслужби, додавши, що, на думку НАТО, позбавлені акредитації дипломати — офіцери російської розвідки.

У Північноатлантичному альянсі запевняють, що його політика щодо Москви є послідовною, і він лише підсилює стримування та оборону у відповідь на російську агресію.

"У той же час ми відкриті для змістовного діалогу", — заявили в пресслужбі.

У свою чергу, телеканал Sky News повідомляє, що рішення про висилку дипломатів було прийнято у відповідь на ворожу поведінку РФ. ЗМІ уточнює, що влітку 2021 року Альянс зажадав від тих країн, що в нього входять, скласти доповіді з приводу підозрілої ворожої діяльності, яку вони могли помітити на своїй території. Уся ця інформація, як повідомляється, була зібрана в минулому місяці, після чого і було вирішено піти на такий крок.

Примітно, що ще напередодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни-члени Альянсу підтримувати взаємодію з Росією для того, щоб запобігти гонці озброєнь або холодній війні. Глава організації також визнав, що Україна і Грузія вступлять до Альянсу, хоче того Росія чи ні. Однак, станеться це "не завтра".

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив, що НАТО має бути готовим реагувати на кроки Росії реальними діями.