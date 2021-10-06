В Беларуси из-за поддержки Зельцера арестовали 136 человек

Силовики обвинили "анонимных комментаторов" в хайпе на теме убийства 31-летнего сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка, который вместе с коллегами вломились в дом айтишника Андрея Зельцера.

В Беларуси задержали 136 человек за комментарии в соцсетях на тему убитого 28 сентября сотрудника белорусского КГБ. Как сообщает Следственный комитет республики в Telegram, "анонимных комментаторов" заключили под стражу за "хайповые" сообщения и выкладывания в соцсети особо циничных видеороликов, которые были направлены на возбуждение и разжигание социальной вражды.

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Так, в сообщении утверждается, что семье погибшего офицера КГБ "выражали соболезнования", а часть людей при этом обвинили в "хайпе" на произошедшем.

Также сообщается о том, что правоохранительные органы не раз предупреждали о своей жесткой позиции в отношении тех, кто развязал травлю, и практикует анонимные унижения и оскорбления в Интернете.

На подозреваемых заведены уголовные дела по ст. 130 и 369 Уголовного кодекса Беларуси. Сотрудники СК проводят дальнейшую работу по выявлению всех фактов противоправных действий, и продолжают устанавливать причастность к делу других лиц.

Перестрелка Андрея Зельцера и силовиков КГБ: что известно о происшествии

28 сентября был убит офицер КГБ Дмитрий Федосюк. Его застрелил айтишник Андрей Зельцер, который не стал открывать двери в свою квартиру силовикам, проводившим отработку адресов лиц, подозреваемых в причастности к "террористической деятельности". Когда сотрудники КГБ зашли в квартиру, Зельцер открыл огонь по ним, смертельно ранив одного из вломившихся. В ходе перестрелки силовики застрелили айтишника.

После того как Александр Лукашенко заявил, что смерть сотрудника спецподразделения "Альфа" не останется "безнаказанной", по стране прокатилась волна арестов тех, кто положительно высказывался о Зельцере. Следующим шагом было блокирование портала "Комсомольской правды". Главный редактор газеты Владимир Сунгоркин же заявил, что портал заблокировали из-за публикации на нем заметки со словами одноклассницы Андрея Зельцера.