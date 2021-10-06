У Білорусі через підтримку Зельцера заарештували 136 осіб

Силовики звинуватили "анонімних коментаторів" у хайі на темі вбивства 31-річного співробітника КДБ Дмитра Федосюка, який разом з колегами вломився в будинок айтішника Андрія Зельцера.

У Білорусії затримали 136 осіб за коментарі в соцмережах на тему убитого 28 вересня співробітника білоруського КДБ. Як повідомляє Слідчий комітет республіки в Telegram, "анонімних коментаторів" взяли під варту за "хайпові" повідомлення і викладання в соцмережі особливо цинічних відеороликів, які були спрямовані на збудження і розпалювання соціальної ворожнечі.

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Так, у повідомленні стверджується, що сім'ї загиблого офіцера КДБ "висловлювали співчуття", а частину людей при цьому звинуватили в "хайпі" на тому, що сталося.

Також повідомляється про те, що правоохоронні органи не раз попереджали про свою жорстку позицію щодо тих, хто розв'язав цькування і практикує анонімні приниження та образи в інтернеті.

На підозрюваних порушено кримінальні справи за ст. 130 і 369 Кримінального кодексу Білорусі. Співробітники СК проводять подальшу роботу щодо виявлення всіх фактів протиправних дій, і продовжують встановлювати причетність до справи інших осіб.

Перестрілка Андрія Зельцера і силовиків КДБ: що відомо про подію

28 вересня було вбито офіцера КДБ Дмитра Федосюка. Його застрелив айтішник Андрій Зельцер, який не став відчиняти двері у свою квартиру силовикам, які проводили відпрацювання адрес осіб, підозрюваних у причетності до "терористичної діяльності". Коли співробітники КДБ зайшли до квартири, Зельцер відкрив вогонь по них, смертельно поранивши одного з них. У ході перестрілки силовики застрелили айтішника.

Після того як Олександр Лукашенко заявив, що смерть співробітника спецпідрозділу "Альфа" не залишиться "безкарною", по країні прокотилася хвиля арештів тих, хто позитивно висловлювався про Зельцера. Наступним кроком було блокування порталу "Комсомольської правди". Головний редактор газети Володимир Сунгоркін же заявив, що портал заблокували через публікацію на ньому замітки зі словами однокласниці Андрія Зельцера.