Общался с бойцами и ознакамливался с бытом. Залужный посетил зону ООС (фото)

Генерал-лейтенант ВСУ проверил, как соблюдают его приказ об отмене лишней бумажной работы на взводно и ротно опорных пунктах и побывал на позициях ООС.

Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный посетил зону проведения ООС. Там он проследил за тем, как имплементируют новые методы наблюдения за действиями врага. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

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Сообщается, что на украинских позициях Залужный побывал вместе с командующим Объединенными силами Александром Павлюком. Военные побывали как на позициях в Луганской, так и в Донецкой областях. В ходе рабочей поездки Залужный пообщался с военными, служащих непосредственно на линии столкновения.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Также был осмотр имплементации новых методов наблюдения за врагом — использование оптических технических средств, которые минимизируют риски для военных во время наблюдения. Главнокомандующий проверил как выполняется его указ об отсутствии лишней документации на взводных и ротных опорных пунктах, и ознакомился с бытовыми условиями бойцов.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Делегация, приехавшая в зону ООС, почтила память защитников Украины, которые погибли на позициях в марте 2021 года.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, в интервью для Радио Свобода генерал-лейтенант Залужный заявил, что вернул на линию фронта все контрснайперские группы. Также он снял все ограничения по ведению огня в ответ на обстрелы, отменив при этом часть бумажной работы.